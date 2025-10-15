Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Delhi Air Pollution: दिल्ली का AQI 211 होने पर पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP-1 (ग्रेप-1) लागू कर दिया गया है. इसके तहत धूल फैलाने वाले कंस्ट्रक्शन पर रोक, वाहनों की जांच और कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल लौटने वाले प्रदूषण के सीजन की शुरुआत हो गई है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार की एंटी-पॉल्यूशन एजेंसी – कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली और पूरे NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-स्टेज 1 (GRAP-1) के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. CAQM ने यह फैसला मंगलवार को लिया, जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. यह इस सीजन में GRAP के तहत पहली कार्रवाई है.
GRAP की सब-कमेटी ने समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रियल-टाइम डेटा और मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों का विश्लेषण किया. कमेटी ने आदेश में कहा, "AQI अब 'खराब' स्तर में पहुंच गया है और आने वाले दिनों में भी इसी श्रेणी में बने रहने की आशंका है, क्योंकि मौसम में बदलाव नहीं हो रहा." GRAP स्टेज-1 तब लागू किया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच यानी खराब स्तर पर होता है. इसके लागू होने के बाद, अब दिल्ली और NCR (जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जिले शामिल हैं) के जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगमों को कई रोकथाम उपाय तुरंत लागू करने होंगे.
GRAP-1 लागू होने के बाद मुख्य रूप से उन गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनसे धूल या प्रदूषण फैलता है-
