Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां

Delhi Air Pollution: दिल्ली का AQI 211 होने पर पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP-1 (ग्रेप-1) लागू कर दिया गया है. इसके तहत धूल फैलाने वाले कंस्ट्रक्शन पर रोक, वाहनों की जांच और कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल लौटने वाले प्रदूषण के सीजन की शुरुआत हो गई है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार की एंटी-पॉल्यूशन एजेंसी – कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली और पूरे NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-स्टेज 1 (GRAP-1) के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. CAQM ने यह फैसला मंगलवार को लिया, जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. यह इस सीजन में GRAP के तहत पहली कार्रवाई है.

GRAP-1 क्यों हुआ लागू?

GRAP की सब-कमेटी ने समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रियल-टाइम डेटा और मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों का विश्लेषण किया. कमेटी ने आदेश में कहा, "AQI अब 'खराब' स्तर में पहुंच गया है और आने वाले दिनों में भी इसी श्रेणी में बने रहने की आशंका है, क्योंकि मौसम में बदलाव नहीं हो रहा." GRAP स्टेज-1 तब लागू किया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच यानी खराब स्तर पर होता है. इसके लागू होने के बाद, अब दिल्ली और NCR (जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जिले शामिल हैं) के जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगमों को कई रोकथाम उपाय तुरंत लागू करने होंगे.

GRAP-1 के तहत इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

GRAP-1 लागू होने के बाद मुख्य रूप से उन गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनसे धूल या प्रदूषण फैलता है-

कंस्ट्रक्शन और धूल नियंत्रण

धूल फैलाने वाले मजदूर-आधारित निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.

सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का नियमित छिड़काव अनिवार्य होगा, ताकि धूल न उड़े.

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जांच बढ़ाई जाएगी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG गाड़ियों के नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा.

कूड़ा जलाने की सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी गई है.

बायो-मेडिकल वेस्ट के निपटारे के नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा.

भारी वाहनों से निकलने वाले ब्लैक कार्बन उत्सर्जन की जांच की जाएगी.

दिल्ली से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पावर प्लांट्स को 100% पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर चलाना अनिवार्य होगा.

ये नियम दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

