Air Pollution: दिल्लीवासियों को दमघोंटू हवा से मिलेगा छुटकारा, CM रेखा गुप्ता ने 'प्रदूषण नियंत्रण' के लिए उठाए ठोस कदम 

Delhi Pollution Control: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 नए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी (CAAQMS) का शुभारंभ किया है...

Delhi Pollution Control: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 नए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी (CAAQMS) का शुभारंभ किया है. इस मौके पर इसी ‘वायु रक्षक’ फ्लीट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, बता दें कि ‘वायु रक्षक’ फ्लीट राजधानी के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी कार्रवाई करेगी. बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे...

नए मॉनिटरिंग सिस्टम आज इन स्थानों पर शुरू किए गए

JNU

IGNOU

NSUT (West Campus)

CWG अक्षरधाम

SBV दिल्ली कैंट

SPM तालकटोरा गार्डन

यह भी पढ़ें: जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की संख्या बढ़ी

इसके साथ ही दिल्ली में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है, इनके माध्यम से हर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी होगी, जिससे प्रभावी और डेटा आधारित कदम उठाए जा सकेंगे. ⁠वहीं ‘वायु रक्षक’ फ्लीट विभिन्न इलाकों में जाकर वायु गुणवत्ता की जांच और प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई करेगी. इस मौके पर कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.

‘वायु रक्षक’ फ्लीट

‘वायु रक्षक’ फ्लीट को विशेष रूप से इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि यह अलग-अलग इलाकों में जाकर मौके पर वायु गुणवत्ता की जांच करे, जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके, इससे न केवल निगरानी तंत्र मजबूत होगा बल्कि जमीनी स्तर पर अमल भी बेहतर हो सकेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.