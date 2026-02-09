FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

Air Pollution: दिल्लीवासियों को दमघोंटू हवा से मिलेगा छुटकारा, CM रेखा गुप्ता ने 'प्रदूषण नियंत्रण' के लिए उठाए ठोस कदम 

Delhi Pollution Control: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 नए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी (CAAQMS) का शुभारंभ किया है...

Abhay Sharma

Updated : Feb 09, 2026, 04:44 PM IST

Air Pollution: दिल्लीवासियों को दमघोंटू हवा से मिलेगा छुटकारा, CM रेखा गुप्ता ने 'प्रदूषण नियंत्रण' के लिए उठाए ठोस कदम 

Delhi Pollution Control: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 नए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी (CAAQMS) का शुभारंभ किया है. इस मौके पर इसी ‘वायु रक्षक’ फ्लीट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, बता दें कि  ‘वायु रक्षक’ फ्लीट राजधानी के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी कार्रवाई करेगी. बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे... 

 नए मॉनिटरिंग सिस्टम आज इन स्थानों पर शुरू किए गए 

  • JNU
  • IGNOU
  • NSUT (West Campus)
  • CWG अक्षरधाम
  • SBV दिल्ली कैंट
  • SPM तालकटोरा गार्डन

यह भी पढ़ें: जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की संख्या बढ़ी 

इसके साथ ही दिल्ली में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है, इनके माध्यम से हर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी होगी, जिससे प्रभावी और डेटा आधारित कदम उठाए जा सकेंगे. ⁠वहीं ‘वायु रक्षक’ फ्लीट विभिन्न इलाकों में जाकर वायु गुणवत्ता की जांच और प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई करेगी. इस मौके पर कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे. 

‘वायु रक्षक’ फ्लीट  

‘वायु रक्षक’ फ्लीट को विशेष रूप से इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि यह अलग-अलग इलाकों में जाकर मौके पर वायु गुणवत्ता की जांच करे, जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके, इससे न केवल निगरानी तंत्र मजबूत होगा बल्कि जमीनी स्तर पर अमल भी बेहतर हो सकेगा.   

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God's Plan!
