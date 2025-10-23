IND vs AUS 2nd ODI Highlights: शुभमन के लिए 'अशुभ' साबित हुई पहली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर जीती सीरीज
भारत
मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगी मोहम्मद सलीम को दुबई से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर दिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलीम भारत में एक विशाल ड्रग नेटवर्क की देखरेख कर रहा था.
एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगी मोहम्मद सलीम को दुबई से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर दिया है. सलीम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद से वह फरार था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलीम भारत में एक विशाल ड्रग नेटवर्क की देखरेख कर रहा था.
बता दें कि पिछले साल मुंबई पुलिस द्वारा 150 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त करने के बाद सलीम का नाम सामने आया था. इस मामले में बाद में जांचकर्ताओं ने 250 करोड़ रुपये के ड्रग निर्माण रैकेट का पर्दाफाश किया था.
सलीम इस मामले का एक प्रमुख आरोपी है और दाऊद के करीबी सहयोगी सलीम डोला के लिए काम करने के लिए जाना जाता है. पुलिस ने अब डोला का पता लगाने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया है.
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, सांगली जिले में 250 करोड़ रुपये मूल्य की पार्टी ड्रग मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और सामग्रियों के एक कथित आपूर्तिकर्ता को मुंबई पुलिस, सीबीआई और इंटरपोल द्वारा समन्वित एक अभियान में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था.
संदिग्ध मुस्तफा मोहम्मद कुब्बावाला को इंटरपोल के साथ महीनों के समन्वय के बाद मुंबई लाया गया. इस मामले में मुंबई की झुग्गियों से लेकर सांगली के दूरदराज के इलाकों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक फैले एक मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अंगड़िया और हवाला चैनलों का इस्तेमाल करता था.
सांगली लैब में मिले एमडी की कीमत के कारण यह जब्ती हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में सिंथेटिक ड्रग्स से जुड़ी सबसे बड़ी जब्तियों में से एक बन गई.
इस रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब पिछले साल फरवरी में कुर्ला में अपराध शाखा ने परवीन शेख नाम की एक महिला को 641 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा.
उसने बताया कि वह दुबई के दो संचालकों सलीम डोला और मोहम्मद सलीम शेख और उनके भारतीय सहयोगी साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डब्स के निर्देशों पर काम कर रही थी. साजिद को जल्द ही पकड़ लिया गया.
दोनों गिरफ्तारियों से मिली सुराग के आधार पर अपराध शाखा ने मीरा रोड में छापेमारी की और 3 किलोग्राम एमडी जब्त किया.