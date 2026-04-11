Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

Dacoit Box Office: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 1680 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है, लेकिन 'डकैत' की वर्ल्डवाइड ओपनिंग ने इसके बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के सपने को चुनौती दे दी है.

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जादू पिछले 23 दिनों से सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म अब तक दुनियाभर से ₹1680 करोड़ का विशाल कलेक्शन कर चुकी है और ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. हालांकि, फिल्म का असली लक्ष्य आमिर खान की 'दंगल', प्रभास की 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' के सर्वकालिक रिकॉर्ड्स को तोड़ना था, लेकिन अब यह रास्ता कठिन नजर आ रहा है. इसकी वजह बनी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी'.

'डकैत' की सॉलिड शुरुआत

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने भारत में पहले दिन ₹6.50 करोड़ का नेट बिजनेस किया है. इसमें सबसे ज्यादा योगदान तेलुगु बेल्ट से रहा, जहां फिल्म ने ₹5.60 करोड़ बटोरे. फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई ₹13.57 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसे एक बेहतरीन शुरुआत माना जा रहा है. खासकर ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने ₹6 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की धीमी पड़ती रफ्तार

रणवीर सिंह की फिल्म ने 23वें दिन भारत में करीब ₹6.70 करोड़ का कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई ₹1055 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि ओवरसीज कलेक्शन ₹408 करोड़ है. हालांकि ये आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन 'डकैत' के आने से 'धुरंधर 2' के स्क्रीन काउंट और फुटफॉल पर सीधा असर पड़ा है. 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब ₹1200 करोड़ के पार है, लेकिन बड़े रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए इसे अभी लंबी दूरी तय करनी है.

क्या होगा आगे का खेल?

'डकैत' को मिले जुले रिव्यूज मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 'धुरंधर 2' के कलेक्शन की गति को धीमा कर दिया है. फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 'डकैत' को पॉजिटिव 'वर्ड ऑफ माउथ' का फायदा मिलता है, तो यह वीकेंड में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. ऐसे में रणवीर सिंह के लिए 'दंगल' और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ना अब एक मुश्किल चुनौती बन गया है. आने वाले दिन यह तय करेंगे कि 'धुरंधर 2' अपना दबदबा बनाए रख पाती है या 'डकैत' का जादू बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह हावी हो जाएगा.

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