FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

सावधान! यूपी-बिहार में लू का कहर शुरू, उधर पहाड़ों से मैदानों तक 9 राज्यों में तूफान मचाएगा तबाही

सावधान! यूपी-बिहार में लू का कहर शुरू, उधर पहाड़ों से मैदानों तक 9 राज्यों में तूफान मचाएगा तबाही

अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?

अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे

अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे

US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी

Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें

Homeभारत

भारत

Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?

Dacoit Box Office: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 1680 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है, लेकिन 'डकैत' की वर्ल्डवाइड ओपनिंग ने इसके बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के सपने को चुनौती दे दी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Apr 11, 2026, 08:15 AM IST

Dacoit Box Office: ‘डकैत’ ने आते ही Dhurandhar 2 को लताड़ा, पहले ही दिन कर दी नोटों की बारिश; ऐसा क्या है फिल्म में खास?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जादू पिछले 23 दिनों से सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म अब तक दुनियाभर से ₹1680 करोड़ का विशाल कलेक्शन कर चुकी है और ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. हालांकि, फिल्म का असली लक्ष्य आमिर खान की 'दंगल', प्रभास की 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' के सर्वकालिक रिकॉर्ड्स को तोड़ना था, लेकिन अब यह रास्ता कठिन नजर आ रहा है. इसकी वजह बनी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी'.

'डकैत' की सॉलिड शुरुआत

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'डकैत' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने भारत में पहले दिन ₹6.50 करोड़ का नेट बिजनेस किया है. इसमें सबसे ज्यादा योगदान तेलुगु बेल्ट से रहा, जहां फिल्म ने ₹5.60 करोड़ बटोरे. फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई ₹13.57 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसे एक बेहतरीन शुरुआत माना जा रहा है. खासकर ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने ₹6 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की धीमी पड़ती रफ्तार

रणवीर सिंह की फिल्म ने 23वें दिन भारत में करीब ₹6.70 करोड़ का कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई ₹1055 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि ओवरसीज कलेक्शन ₹408 करोड़ है. हालांकि ये आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन 'डकैत' के आने से 'धुरंधर 2' के स्क्रीन काउंट और फुटफॉल पर सीधा असर पड़ा है. 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब ₹1200 करोड़ के पार है, लेकिन बड़े रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए इसे अभी लंबी दूरी तय करनी है.

क्या होगा आगे का खेल?

'डकैत' को मिले जुले रिव्यूज मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 'धुरंधर 2' के कलेक्शन की गति को धीमा कर दिया है. फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 'डकैत' को पॉजिटिव 'वर्ड ऑफ माउथ' का फायदा मिलता है, तो यह वीकेंड में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. ऐसे में रणवीर सिंह के लिए 'दंगल' और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ना अब एक मुश्किल चुनौती बन गया है. आने वाले दिन यह तय करेंगे कि 'धुरंधर 2' अपना दबदबा बनाए रख पाती है या 'डकैत' का जादू बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह हावी हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
US में कहां बसा है 'लिटिल ईरान', जहां के कबाब, चेरी राइस और फारसी ब्रेड के मुरीद हैं अमेरिकी
Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें
Strait of Hormuz से गुजरना जहाजों को पड़ेगा महंगा, ईरानी करेंसी में देनी होगी फीस, Iran ने रखी दो नई शर्तें
IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर
IPL में सबसे ज्यादा नॉटआउट रहने वाले 10 ओपनर्स, लिस्ट में विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी टॉप पर
अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!
अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
Masik Kalashtami 2026: आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
MORE
Advertisement