अमेरिका ने ​हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA

Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

भारत

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

भीषण चक्रवात मोन्था (Cyclone Montha) के आंध्र प्रदेश तट से टकराने के साथ ही हालात गंभीर होते जा रहे हैं. बंगाल की खाड़ी में बना यह तूफ़ान सोमवार को एक भीषण चक्रवाती तूफ़ान में तब्दील हो गया और देर रात काकीनाडा (Kakinada) के पास तट से टकरा गया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 28, 2025, 06:21 AM IST

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

Cyclone Montha Live

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के अनुसार, अब तक करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है. अधिकारियों का अनुमान है कि राज्य के निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 39 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं. राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की कई टीमें तैनात की गई हैं.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार से शुक्रवार तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. हवा की गति 100 से 120 किमी प्रति घंटा तक पहुँच सकती है, जबकि तटवर्ती इलाकों में 135 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है.

चेन्नई में सोमवार को ही तूफ़ान का असर दिखने लगा. मरीना बीच पर समुद्र में उथल-पुथल मच गई और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई. खराब मौसम के कारण कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं.

वहीं, ओडिशा सरकार ने भी सभी तटीय ज़िलों में अलर्ट जारी कर दिया है. नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है. ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तट से टकराने के बाद चक्रवात की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन यह अगले दो दिनों तक भारी बारिश और तेज़ हवाएं लाता रहेगा. आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान से जुड़ी है, जिससे भविष्य में ऐसे तूफ़ानों का खतरा और बढ़ सकता है.

 

