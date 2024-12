CWC Meeting Map Row: कांग्रेस की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद संभालने के 100वें साल को धूमधाम से मनाकर एक लहर पैदा करने की कोशिश विवादों में घिर गई है. कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) बैठक से पहले एक लापरवाही ने BJP को उसके खिलाफ हमलावर होने का मौका दे दिया है. दरअसल इस बैठक के लिए लगाए गए कांग्रेस के पोस्टरों में लगाए गए भारत के नक्शे से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और चीनी कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके को गायब कर दिया गया है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए भारत की संप्रभुता का अपमान करने का आरोप लगाया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. कई लोगों ने यहां तक सवाल उठा दिया है कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस है या पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस? कुछ लोगों ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी है, जिसने देश का विभाजन कर पाकिस्तान बनवाया था और आज भी वहां की सरकार में मौजूद पार्टी है.

क्यों खास है कांग्रेस की यह वर्किंग कमेटी मीटिंग

बेलगावी में आयोजित हो रही कांग्रेस की यह वर्किंग कमेटी मीटिंग इसलिए खास है, क्योंकि इसका विशेष आयोजन हो रहा है. यह विशेष आयोजन साल 1924 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के 100 साल पूरे होने के चलते किया जा रहा है. पार्टी ने इस बैठक में महात्मा गांधी के आदर्शों के जरिये भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन नक्शे पर ध्यान नहीं देने की लापरवाही अब खुद कांग्रेस के लिए 'सेल्फ गोल' जैसा बन गई है. नक्शे को लेकर शुरू हुए विवाद (CWC meeting controversy) के बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ सकता है.

भाजपा ने बताया देश की संप्रभुता पर हमला

भाजपा ने कांग्रेस की इस लापरवाही को बड़े मौके के तौर पर उछालने की तैयारी कर ली है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ये विवादित नक्शे वाले पोस्टर शेयर किए हैं और PoK व अक्साई चिन को देश के नक्शे से गायब दिखाने को भारतीय संप्रभुता का अपमान बताया है. भाजपा ने लिखा,'यह शर्मनाक है कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से ऐसी लापरवाही हुई है.'

@INCKarnataka, has shown utter disrespect for India’s sovereignty by displaying a distorted map at their Belagavi event, portraying Kashmir as part of Pakistan. All this just to appease their vote bank. This is shameful!#CongressInsultsIndia #JammuAndKashmir pic.twitter.com/ql9JG73Dm9