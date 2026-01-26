गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत 

आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी को पद्म श्री अवॉर्ड मिलने के बाद एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने गाय के मूत्र पर उनकी पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए इस सम्मान का मज़ाक उड़ाया है.

IIT मद्रास चर्चा में है. कारण बने हैं इसके डायरेक्टर वी कामाकोटी जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. कामाकोटी को ये पुरस्कार मिलना भर था मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया है. ध्यान रहे कांग्रेस ने गाय के मूत्र पर उनकी पिछली टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधा है, जबकि यह अवॉर्ड उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है. बात दें कि कांग्रेस की केरल यूनिट ने रविवार को X पर एक व्यंग्यात्मक बधाई संदेश पोस्ट किया जिसने विवाद की आग में खर का काम किया है.

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि,'वी कामाकोटी को सम्मान मिलने पर बधाई. देश IIT मद्रास में गाय के मूत्र पर आपके बेहतरीन रिसर्च को पहचानता है, जो गोमूत्र को दुनिया के मंच पर ले गया है.' यह पोस्ट कामाकोटी के अवॉर्ड की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो के साथ शेयर किया गया था.

वीडियो में, कामाकोटी ने कहा कि पद्म श्री उन्हें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए और मोटिवेट करेगा. उन्होंने कहा, 'पद्म श्री अवॉर्ड का मेरे लिए सिर्फ़ एक ही मतलब है कि मैं 'विकसित भारत @ 2047' की तरफ अपने पूरे बेहतरीन प्रयास करूंगा.'

Congratulations to V Kamakoti on receiving the honour. The nation recognises your bleeding edge research on Cow Urine at IIT Madras, taking Gomutra to world stage. https://t.co/PjZcZ3ZRHD — Congress Kerala (@INCKerala) January 26, 2026

कामाकोटी, जो 2022 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा और रिसर्च में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया. कामाकोटी ट्रेनिंग से कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और वह कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने IIT मद्रास में कई एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल पहलों का नेतृत्व किया है.

कांग्रेस की पोस्ट में पिछले साल एक पब्लिक इवेंट में कामाकोटी की टिप्पणियों का ज़िक्र किया गया था, जहां उन्होंने देसी ज्ञान प्रणालियों और ऑर्गेनिक खेती पर बात करते हुए गाय के मूत्र के कथित औषधीय गुणों के बारे में बात की थी. इन टिप्पणियों पर पहले भी विपक्षी नेताओं और तर्कवादी समूहों ने आलोचना की थी, जिन्होंने उन पर एक प्रमुख तकनीकी संस्थान के प्रमुख के तौर पर गैर-वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.

तब कांग्रेस नेताओं ने इन टिप्पणियों को छद्म-वैज्ञानिक बताया था, जबकि DMK और AIADMK के नेताओं ने भी एक IIT डायरेक्टर के ऐसे बयानों की उपयुक्तता पर सवाल उठाया था. कुछ लोगों ने स्पष्टीकरण या माफी की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि व्यक्तिगत मान्यताओं को वैज्ञानिक दावों के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए.

इसी बीच, कामाकोटी को टेक्नोलॉजी और बिज़नेस कम्युनिटी के कई लोगों का पब्लिक सपोर्ट मिला है, जिन्होंने राजनीतिक हमलों के खिलाफ उनका बचाव किया और कहा कि उनके प्रोफेशनल योगदान को चुनिंदा बयानों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने तर्क दिया कि बिना रिसर्च के पारंपरिक ज्ञान को खारिज करना पक्षपात दिखाता है और उनकी टिप्पणियों के बड़े संदर्भ को नज़रअंदाज़ करता है.