FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत 

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

Homeभारत

भारत

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत 

आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी को पद्म श्री अवॉर्ड मिलने के बाद एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने गाय के मूत्र पर उनकी पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए इस सम्मान का मज़ाक उड़ाया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 26, 2026, 11:55 PM IST

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IIT मद्रास चर्चा में है. कारण बने हैं इसके डायरेक्टर वी कामाकोटी जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. कामाकोटी को ये पुरस्कार मिलना भर था मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया है. ध्यान रहे कांग्रेस ने गाय के मूत्र पर उनकी पिछली टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधा है, जबकि यह अवॉर्ड उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है. बात दें कि कांग्रेस की केरल यूनिट ने रविवार को X पर एक व्यंग्यात्मक बधाई संदेश पोस्ट किया जिसने विवाद की आग में खर का काम किया है. 

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि,'वी कामाकोटी को सम्मान मिलने पर बधाई. देश IIT मद्रास में गाय के मूत्र पर आपके बेहतरीन रिसर्च को पहचानता है, जो गोमूत्र को दुनिया के मंच पर ले गया है.' यह पोस्ट कामाकोटी के अवॉर्ड की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो के साथ शेयर किया गया था.

वीडियो में, कामाकोटी ने कहा कि पद्म श्री उन्हें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए और मोटिवेट करेगा. उन्होंने कहा, 'पद्म श्री अवॉर्ड का मेरे लिए सिर्फ़ एक ही मतलब है कि मैं 'विकसित भारत @ 2047' की तरफ अपने पूरे बेहतरीन प्रयास करूंगा.'

कामाकोटी, जो 2022 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा और रिसर्च में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया. कामाकोटी ट्रेनिंग से कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और वह कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने IIT मद्रास में कई एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल पहलों का नेतृत्व किया है.

कांग्रेस की पोस्ट में पिछले साल एक पब्लिक इवेंट में कामाकोटी की टिप्पणियों का ज़िक्र किया गया था, जहां उन्होंने देसी ज्ञान प्रणालियों और ऑर्गेनिक खेती पर बात करते हुए गाय के मूत्र के कथित औषधीय गुणों के बारे में बात की थी. इन टिप्पणियों पर पहले भी विपक्षी नेताओं और तर्कवादी समूहों ने आलोचना की थी, जिन्होंने उन पर एक प्रमुख तकनीकी संस्थान के प्रमुख के तौर पर गैर-वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.

तब कांग्रेस नेताओं ने इन टिप्पणियों को छद्म-वैज्ञानिक बताया था, जबकि DMK और AIADMK के नेताओं ने भी एक IIT डायरेक्टर के ऐसे बयानों की उपयुक्तता पर सवाल उठाया था. कुछ लोगों ने स्पष्टीकरण या माफी की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि व्यक्तिगत मान्यताओं को वैज्ञानिक दावों के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए.

इसी बीच, कामाकोटी को टेक्नोलॉजी और बिज़नेस कम्युनिटी के कई लोगों का पब्लिक सपोर्ट मिला है, जिन्होंने राजनीतिक हमलों के खिलाफ उनका बचाव किया और कहा कि उनके प्रोफेशनल योगदान को चुनिंदा बयानों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने तर्क दिया कि बिना रिसर्च के पारंपरिक ज्ञान को खारिज करना पक्षपात दिखाता है और उनकी टिप्पणियों के बड़े संदर्भ को नज़रअंदाज़ करता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
MORE
Advertisement