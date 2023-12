Corona Updates: दिल्ली में मिला नए कोरोना वेरिएंट का पहला केस, हाई अलर्ट घोषित, जानें क्या कह रहे AIIMS के एक्सपर्ट

डीएनए हिंदी: COVID-19 JN.1 Case in Delhi Updates- कोरोना वायरस के नए सबवेरिएंट JN.1 के कारण देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में भी बुधवार को नए वेरिएंट का पहला केस पकड़ में आ गया है. दिल्ली में बुधवार को मिले 9 नए मामलों के बाद अब कोरोना के कुल एक्टिव मरीज 35 से ज्यादा हो गए हैं. राजधानी में नए वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद हेल्थ सिस्टम हाई अलर्ट पर आ गया है. कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अस्पतालों में स्पेशल कोविड-19 वार्ड भी एक्टिव करने की तैयारी शुरू हो गई है. उधर, पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 4,000 के पार पहु्ंच गए हैं, जिसके बाद कोविड वैक्सीन की एक और बूस्टर डोज की चर्चा शुरू हो गई है. वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दे दिया है. हालांकि AIIMS के डॉक्टरों की एक रिसर्च टीम ने राहत भरी खबर सुनाई है. इन डॉक्टरों का दावा है कि पहले वैक्सीन की दो डोज ले चुके भारतीयों को किसी भी तरह के कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है. भारतीय नागरिकों में इस वायरस के खिलाफ इम्युनिटी पूरी तरह बरकरार है.

तीन सैंपल भेजे गए थे दिल्ली से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए

दिल्ली से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तीन सैंपल में JN.1 वेरिएंट होने की आशंका सामने आई थी. इन सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि इन तीन सैंपल में से एक में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी दो में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना संक्रमण के चलते 28 साल के एक युवक की मौत हुई है. हालांकि मौत का कारण कोरोना वायरस नहीं पाया गया है. युवक दिल्ली से बाहर का था और यहां एक निजी अस्पताल में अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए रेफर होकर आया था. टेस्ट के दौरान उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है. सावधानी के तौर पर उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है. बाकी बातें सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से क्लियर होंगी. उधर, राजधानी में बुधवार को मिले 9 नए मामलों के बाद अब 35 से अधिक एक्टिव कोविड केस हो गए हैं.

#WATCH | Delhi: On the Covid situation, Delhi Health Minister and AAP leader Saurabh Bhardwaj says, "In Delhi, we have started RTPCR testing and around 250 to 400 RTPCR tests are being conducted daily. 2 positive cases were there in yesterday's report. A total of 4-5 patients are… pic.twitter.com/0H8ovMobRB