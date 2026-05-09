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लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर ‘मातृ शक्ति योजना’ हो सकता है? महिलाओं को 1000 नहीं, 3000 रुपये मिलने की चर्चा से बढ़ीं उम्मीदें

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के बीच इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है-क्या लक्ष्मी भंडार योजना अब “मातृ शक्ति योजना” बन सकती है? साथ ही 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलने की खबरों ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. महंगाई के दौर में यह चर्चा सीधे महिलाओं की आर्थिक राहत और घरेलू बजट से जुड़ गई है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 09, 2026, 11:59 AM IST

लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर ‘मातृ शक्ति योजना’ हो सकता है? महिलाओं को 1000 नहीं, 3000 रुपये मिलने की चर्चा से बढ़ीं उम्मीदें

'Lakshmi Bhandar' scheme be renamed the 'Matru Shakti Yojana (Photo AI)

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पश्चिम बंगाल की महिलाओं में एक नई उम्मीद बीजीपी सरकार के आने से जगी है. चर्चा हो रही है कि लक्ष्मी भंडार योजना का नाम बदलकर “मातृ शक्ति योजना” किया जाएगा और  मासिक सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये हो सकती है. यह सवाल सिर्फ राजनीतिक हलकों तक सीमित नहीं है, बल्कि घर की रसोई, बाजार और महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों से भी जुड़ चुका है.

महंगाई के दौर में जहां हर महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है, वहां ऐसी किसी भी योजना की खबर सीधे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ जाती है. यही वजह है कि यह मुद्दा तेजी से लोगों का ध्यान खीच रहा है.

महिलाओं के लिए क्यों बड़ी खबर मानी जा रही है यह योजना?

पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना पहले से ही बड़ी सामाजिक योजनाओं में गिनी जाती रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे घर के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है.

अगर राशि बढ़ाकर 3000 रुपये की जाती है तो इसका असर सीधा असर ये होगा की घरेलू बजट का बोझ हल्का होगा. खासतौर पर निम्न आय वर्ग और ग्रामीण परिवारों की महिलओं के लिए यह रकम सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मविश्वास का साधन बन सकती है. कई महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और घर के जरूरी खर्चों में करती हैं.

सिर्फ योजना नहीं, महिलाओं को ‘निर्णय लेने की ताकत’ भी

विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसा आने से परिवार के भीतर उनकी भागीदारी बढ़ती है. पहले जहां कई महिलाओं को छोटे खर्चो के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे खुद फैसले लेने लगी हैं.

दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी योजनाओं का सामाजिक असर भी दिखाई देता है. कई महिलाएं अब छोटे बचत समूहों, सिलाई-कड़ाई या घरेलू व्यवसाय में पैसा लगाने लगी हैं. यानी यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान से भी जुड़ती जा रही है.

महंगाई के दौर में 3000 रुपये कितने मायने रखते हैं

आज रसोई गैस, सब्जियां, स्कूल फीस और दवाइयों का खर्च तेजी से बढ़ा है. ऐसे में अतिरिक्त 2000 रुपये बढ़ने की चर्चा लोगों के बीच उम्मीद पैदा कर रही है. कई परिवारों के लिए यह रकम बिजली बिल, राशन या बच्चों की कोचिंग फीस जैसी जरूरतों को संभालने में राहत दे सकती है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाएं अब चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही हैं. क्योंकि परिवार के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हुई है.

नाम बदलने के पीछे क्या हो सकता है बड़ा संदेश 

अगर लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर “मातृ शक्ति योजना” हो जाता है तो इसे सिर्फ नाम परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जाएगा. “मातृ शक्ति” शब्द भावनात्मक और सामाजिक रूप से महिलाएं खुद को कनेक्ट करेंगी और उनकी भूमिका को ज्यादा मजबूत तरीके से पेश होगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नाम आम लोगों के बीच जल्दी जुड़ाव बनाते हैं. खासतौर पर महिलाओं और मातृत्व से जुड़े शब्द योजनाओं को भावनात्मक पहचान भी देते हैं.

लोगों की उम्मीदें बढ़ीं, लेकिन नजर अमल पर

हालांकि अभी लोगों की नजर इस बात पर है कि घोषणा के बाद जमीन पर कितना असर दिखता है. क्योंकि कई बार बड़ी योजनाओं में आवेदन, दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं.

फिर भी इतना साफ है कि महिलओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी किसी भी योजना का असर सिर्फ बैंक खाते तक सीमित नहीं रहता. इसका असर परिवार की सोच, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के आत्मविश्वास तक दिखाई देता है.

यही वजह है कि “मातृ शक्ति योजना” की चर्चा फिलहाल बंगाल में सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं की उम्मीद बन चुकी है.

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