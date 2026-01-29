FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

क्या महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की बच सकती थी जान, मौत के बाद चर्चा में क्यों आया गगन 

बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार की दुखद मौत के बाद भारत के सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम GAGAN पर ध्यान गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि GAGAN न होने की वजह से खराब विजिबिलिटी में सुरक्षित लैंडिंग के ऑप्शन कम हो गए होंगे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 29, 2026, 11:53 PM IST

क्या महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की बच सकती थी जान, मौत के बाद चर्चा में क्यों आया गगन 
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत ने एविएशन सेफ्टी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. तमाम एक्सपर्ट्स घटना को एक जानलेवा प्रशासनिक चूक मान रहे हैं. कारण GAGAN को बताया जा रहा है जो कि भारत में बना सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम है. कहा जा रहा है कि अन्य चार लोगों के साथ पवार जिस चार्टर्ड Learjet से उड़ान भर रहे थे वो GAGAN से लैस नहीं था.   

बात दें कि क्रैश में शामिल विमान 16 साल पुराना Learjet 45 था, जो 2 जून, 2021 को भारत में रजिस्टर्ड हुआ था. उस समय, एविएशन नियमों के अनुसार नए रजिस्टर्ड विमानों में सैटेलाइट-आधारित अप्रोच सिस्टम लगाना ज़रूरी नहीं था.  क्योंकि यह जेट कुछ ही हफ़्ते पहले भारतीय रजिस्ट्री में शामिल हुआ था, इसलिए यह कानूनी तौर पर छूट के दायरे में था.

हालांकि इसने रेगुलेटरी नियमों का पालन किया, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह एक अहम समय पर, खासकर खराब विजिबिलिटी में मुश्किल लैंडिंग की कोशिश के दौरान, तकनीकी रूप से पीछे रह गया होगा.

क्या है GAGAN और यह क्यों मायने रखता है

ज़्यादातर बड़े एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) से लैस होते हैं, यह एक ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो पायलटों को कोहरे, बारिश या धुंध के दौरान सुरक्षित रूप से लैंड करने में मदद करती है. हालांकि, छोटे एयरपोर्ट पर अक्सर ILS नहीं होता क्योंकि इसे इंस्टॉल करना महंगा और मुश्किल होता है.

इस कमी को पूरा करने के लिए, भारत ने GAGAN (GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन) डेवलप किया. यह सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पायलटों को अप्रोच और लैंडिंग के दौरान सटीक वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस देता है, जिससे विज़ुअल संकेतों पर निर्भरता कम होती है.

बताते चलें कि GAGAN के काम करने के लिए, एयरक्राफ्ट में कम्पैटिबल एवियोनिक्स लगे होने चाहिए. उस इक्विपमेंट के बिना, एयरपोर्ट की क्षमता चाहे जो भी हो, सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

कैसे हुई अजित पवार के विमान में चूक 

लियरजेट के डॉक्यूमेंट्स की शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसमें GAGAN कम्प्लायंट एवियोनिक्स नहीं थे। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मतलब है कि फ्लाइट के आखिरी पलों में पायलटों के पास शायद सैटेलाइट गाइडेड अप्रोच की क्षमता नहीं थी.

ज्ञात हो कि, बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है,जहां  कोई फुल टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और कोई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है. ऐसी स्थितियों में, पायलट स्टेप डाउन अप्रोच पर निर्भर रहते हैं, यानी वे धीरे-धीरे नीचे उतरते हैं और तय पॉइंट्स पर रनवे को देखते हैं.

क्या बदल सकता था GAGAN

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि GAGAN के साथ, एयरक्राफ्ट एक स्टेबल सैटेलाइट गाइडेड डिसेंट को फॉलो कर सकता था, जिससे लैंडिंग के दौरान ज़्यादा सुरक्षित मार्जिन मिलता.

बारामती में अजित पवार के साथ जो हुआ उसने इस बात की समीक्षा करने की मांग तेज़ कर दी है कि क्या पुराने एयरक्राफ्ट में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सख्त रेगुलेटरी कट-ऑफ तारीखें फिर कभी ज़िंदगी और मौत के मामलों का फैसला न करें.

