Coronavirus In Delhi: राजधानी में 3 दिन में तीन गुना हुए डेली केस, नवजात बच्चा और AIIMS के 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव

डीएनए हिंदी: Delhi Daily Covid Cases- दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ना जारी है. गुरुवार को भी पिछले 24 घंटों के दौरान देश की राजधानी में 1,527 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं, जो बुधवार को मिले 1,149 केस से करीब 400 ज्यादा हैं. दिल्ली में तीन दिन के अंदर रोजाना मिलने वाले केस तीन गुना बढ़ गए हैं. उधर, एक नवजात बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि दिल्ली एम्स (AIIMS Delhi) में गुरुवार को चार डॉक्टरों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. एम्स प्रबंधन ने डॉक्टरों और मरीजों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. एक एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है कि राजधानी में नए कोरोना केस मिलने की गति अगले दो सप्ताह तक तेजी से बढ़कर अपनी पीक को छू लेगी और उसके बाद नए केस का आंकड़ा फिर से नीचे उतर आएगा.

नवजात बच्चे को हुआ कोरोना, राजधानी में दो सप्ताह में आएगी पीक

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP Hospital) एक नवजात बच्चे को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है. LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुरेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है. हालांकि डॉ. कुमार ने उम्मीद जताने वाली भी खबर दी है. उन्होंने राजधानी में दो सप्ताह के अंदर कोरोना केस के पीक पर पहुंचने की संभावना जताई है. इसके बावजूद उन्होंने फिलहाल लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

24 घंटे में ऐसा रहा राजधानी का कोरोना बुलेटिन

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक, गुरुवार शाम को पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 1,527 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है. इस दौरान 909 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी का पॉजिटिविटी रेट बुधवार को 23% से बढ़कर 27.77% पर पहुंच गया है. राजधानी में अब कुल 3,962 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है. इनमें से अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं.

एम्स मैनेजमेंट ने जारी की है ये एडवाइजरी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के दिल्ली कैंपस में चार डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इसके बाद AIIMS-Delhi मैनेजमेंट ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्टाफ को उचित कोरोना व्यवहार (Covid-19 appropriate behaviour) फॉलो करने का आदेश दिया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी के लिए अस्पताल के अंदर दोबारा यूज होने लायक कपड़े का या सर्जिकल फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. वर्कप्लेस पर उचित सफाई और सेनिटेशन का ध्यान रखें. खासतौर पर उन जगहों की लगातार सफाई की जाए, जहां सतह को लोग बार-बार छूते हैं.

दिल्ली में है पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में बड़ी संख्या में कोरोना बेड की व्यवस्था होने और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन स्टॉक होने की बात कही है. उन्होंने लोगों से उन अफवाहों से बचने के लिए कहा है, जिनमें नए कोविड स्ट्रेन के कारण बच्चों को खतरा होने का दावा किया जा रहा है. सौरभ ने कहा कि एक्सपर्ट्स ने इस बारे में कोई चेतावनी नहीं दी है. हालांकि उन्होंने कमजोर इम्युनिटी और कॉम्बॉर्डिटीज (कोरोना के कारण प्रभावित होने वाली बीमारियां) से पीड़ित लोगों को भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने व मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

