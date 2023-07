Coronavirus in India: हर दिन बढ़ रहा कोरोना की नई लहर का खतरा, आज भी आए 5600 से ज्यादा नए केस

डीएनए हिंदी: भारत में कोरोनावायरस के बढ़ते केस अब नई त्रासदी की लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से आए दिन 5,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ रहे है. इसके चलते केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अब नए प्रतिबंध लगा रही हैं. आज एक बार फिर देश में कोरोना के 5,676 नए मामले सामने आए हैं. बता दें कि यूपी में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं और यहां एक्टिव केंसों की संख्या 1,282 हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 5,676 नए केस सामने आए हैं. इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या 37,093 मामले सामने आए हैं. डराने की बात यह है कि कोरोना के संक्रमित मरीजों में से 21 मरीजों की मौत भी हो गई है.

