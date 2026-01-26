FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

नासिक में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हुआ बवाल, जानें क्या था माजरा, वीडियो Viral 

नासिक में गणतंत्र दिवस समारोह में उस समय थोड़ी देर के लिए रुकावट आई, जब वन विभाग की एक महिला अधिकारी ने ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन को उनके भाषण के दौरान टोक दिया. अधिकारी ने आरोप लगाया कि महाजन ने डॉ. बीआर अंबेडकर का नाम नहीं लिया.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 26, 2026, 09:37 PM IST

नासिक में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हुआ बवाल, जानें क्या था माजरा, वीडियो Viral 
नासिक में पुलिस परेड ग्राउंड पर मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस वक़्त सब स्तब्ध रह गए, जब एक ऐसी घटना हुई, जो लोगों की सोच और कल्पना से परे थी. जी हां सही सुना आपने. दरअसल हुआ कुछ यूं है कि महाराष्ट्र वन विभाग की एक महिला अधिकारी ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन को उनके भाषण के बीच में ही टोक दिया, जिससे आधिकारिक कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि घटना झंडा फहराने के तुरंत बाद हुई, जब मंत्री महाजन सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सभा को संबोधित कर रहे थे. अपने भाषण के दौरान, एक महिला, जिसकी पहचान बाद में माधुरी जाधव के रूप में हुई, ने आरोप लगाया कि मंत्री ने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर का नाम नहीं लिया.

दर्शकों के बीच से आवाज़ उठाते हुए, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया और चिल्लाकर पूछा, 'आपने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का नाम क्यों नहीं लिया?'

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट पर यकीन करें तो जाधव अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गईं और मैदान की ओर दौड़ पड़ीं, अपना विरोध ज़ोर-ज़ोर से जारी रखा और कार्यक्रम में बाधा डाली.

इस अप्रत्याशित घटना से परेड ग्राउंड में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और आम जनता सहित उपस्थित लोगों में भ्रम फैल गया. स्थिति का जायजा लेने के लिए सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, जिससे कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हो गया.

वेन्यू पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तेज़ी से कार्रवाई की, महिला पुलिस कांस्टेबलों ने जाधव को रोका और आगे कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए उन्हें हिरासत में ले लिया. कुछ ही मिनटों में हालात काबू में आ गए, और कार्यक्रम संपन्न हुआ.

इस घटना के बाद, जाधव के विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगा. वीडियो में,कड़े स्वर में वह इस बात को कहती नजर आ रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह सस्पेंशन का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन चुप नहीं रहेगी. उसे यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्य डॉ. अंबेडकर के काम से आते हैं, महिला का सवाल था कि गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों नहीं लिया गया.

मंत्री ने आरोपों का दिया जवाब 

इस अचानक हुई घटना से वेन्यू पर मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर्मियों में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई. तुरंत कार्रवाई करते हुए, परेड ग्राउंड पर तैनात महिला पुलिस अधिकारियों ने महिला कर्मचारी को रोका और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई.

इस विवाद पर जवाब देते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने साफ किया कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर का नाम छूट जाना अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं. महाराष्ट्र टाइम्स के हवाले से महाजन ने कहा, 'नाम अनजाने में छूट गया था. इसके पीछे कोई जानबूझकर इरादा नहीं था.'

