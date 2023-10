'राहुल गांधी रावण, मोदी अडानी की कठपुतली,' कांग्रेस-BJP के बीच शुरू पोस्टर वॉर

कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को रावण बताकर बीजेपी उनका वध करना चाहती है. वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी को गौतम अडाणी का पपेट दिखा दिया है.

डीएनए हिंदी: कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच चुनावों से पहले ही पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है. बीजेपी ने राहुल गांधी को जैसे ही रावण बताया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्योगपति गौतम अडानी की कठपुतली बता दिया. बीजेपी ने राहुल गांधी को दशानन रावण बताया तो कांग्रेस ने पीएम मोदी की कठपुतली बनाकर उसकी डोर गौतम अडानी को थमा दी. दोनों पार्टियों के बीच अब जुबानी जंग से ज्यादा, पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है.

दोनों दलों के नेता, एक-दूसरे को गलत बता रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी का पोस्टर बनाकर नैतिक रूप से गलत किया है, वहीं कुछ का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी का रावण की तरह वध हो जाए. दोनों दल, एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. सियासी पार्टियों की ये जंग बेहद दिलचस्प हो गई है.

कैसे हुई पोस्टर वॉर की शुरुआत?

कांग्रेस ने बुधवार को X पर एक पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा इंसान बताया. दूसरे पोस्टर में लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी जुमला बॉय. अब यह बात बीजेपी को नागवार गुजरी. बीजेपी ने एक पोस्टर बनाया. पोस्टर में रामायण के कुख्यात पात्र रावण की तरह राहुल गांधी को दिखा दिया. बीजेपी ने उन्हें नए जमाने का रावण बता दिया. पोस्टर में लिखा है, 'भारत खतरे में है, कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्शन। जॉर्ज सोरोस द्वारा निर्देशित.'

कैप्शन में लिखा है, 'वह दुष्ट है. धर्म विरोधी है. राम विरोधी है. उसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है.'



कांग्रेस ने इस पोस्टर को खतरनाक बताया है. कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि 'रावण' पोस्टर के जरिए बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काना चाहती थी. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया, 'भाजपा के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित करने वाले एक नृशंस ग्राफिक का वास्तविक इरादा क्या है? इसका स्पष्ट रूप से एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काना और उकसाना है, जिनके पिता और दादी की हत्या कर दी गई थी जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं.'

पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप हिंसक और उत्तेजक ट्वीट्स से सहमत हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जा रहा है? बहुत समय नहीं बीता जब तुमने ईमानदारी की शपथ ली थी. क्या तुम प्रतिज्ञाओं की तरह ली गई शपथों को भी भूल गए हो?'



कांग्रेस ने भी दिया बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया. कांग्रेस ने एक पोस्टर बनाया, जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी की कठपुतली बता दिया. आरोप लगाया कि अरबती बिजनेसमैन के हाथों के तार से पीएम नरेंद्र मोदी बधें हैं. दोनों सियासी पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है.



