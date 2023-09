New York के Times Square पर छाए राहुल गांधी, फीचर हुआ वीडियो, कितना लगा होगा खर्च? जान लीजिए

डीएनए हिंदी: राहुल गांधी, अमेरिका दौरे पर हैं. न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में रविवार को राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगे. टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर उनकी भारत जोड़ो यात्रा का वीडिया दिखाया जा रहा है. राहुल गांधी लोगों से मिलते, बातचीत करते वीडियो में नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के छह दिवसीय दौरे पर हैं. गांधी ने सैन फ्रांसिस्को से अपनी यात्रा की शुरुआत की, और फिर उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अपना कार्यक्रम पूरा किया.

सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी में अपनी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, भेदभाव और यहां तक कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दों पर मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा.



टाइम्स स्क्वायर पर भारत जोड़ो यात्रा का जलवा

टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियाो दिखाया गया है. जेविट्स सेंटर में राहुल गांधी के कार्यक्रम को हिट कराने के लिए तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा और कई अन्य कांग्रेस नेता भी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे.

