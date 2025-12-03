FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Virat Kohli Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक, इस महारिकॉर्ड को किया अपने नाम

Delhi Nursery Admission 2026: 4 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें जरूरी डिटेल्स

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक, कोहली संग शतकीय साझेदारी से भारत की पारी को दी मजबूती

Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

भारत

भारत

कांग्रेस ने फिर दोहराई पुरानी गलती, किया PM Modi का चाय बेचते हुए AI वीडियो पोस्ट, भाजपा का पलटवार 

कांग्रेस अपने एक वीडियो के चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी आलोचनाओं का सामना कर रही है. BJP ने AI से बने वीडियो की तुरंत निंदा की और कांग्रेस पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गाली' देने का आरोप लगाया है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 03, 2025, 02:55 PM IST

कांग्रेस ने फिर दोहराई पुरानी गलती, किया PM Modi का चाय बेचते हुए AI वीडियो पोस्ट, भाजपा का पलटवार 
भाजपा विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में कांग्रेस अक्सर ही ऐसा बहुत कुछ कर जाती है, जो न केवल भद्देपन की पराकाष्ठा के रूप में परिभाषित किया जाता है. बल्कि जो विवादों के ऐसे चक्रव्यूह क निर्माण करता है, जिसमें कांग्रेस और पार्टी के नेता उलझते चले जाते हैं. पुनः ऐसा हुआ है जिसके चलते कांग्रेस बैकफुट पर है. दरअसल कांग्रेस के एक नेता ने AI से बना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेड-कार्पेट इवेंट में चाय बेचते दिख रहे थे। BJPने तुरंत इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री को 'गाली' देने का आरोप लगाया.

बता दें कि यह वीडियो कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने X पर पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'अब, यह किसने किया?' वीडियो में प्रधानमंत्री हल्के नीले रंग के कोट और काली पैंट में एक रेड-कार्पेट इवेंट में केतली और चाय के गिलास लिए हुए दिख रहे हैं, और बैकग्राउंड में इंटरनेशनल झंडे और तिरंगा दिख रहा है.

PM मोदी की नकल करते हुए एक आवाज़ सुनी जा सकती है, 'चाय बोलो, चाय.'

ध्यान रहे पूर्व में ऐसे कई मौके आए हैं जब पीएम ने दावा किया था कि वह गुजरात के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते थे. जिक्र ट्वीट का हुआ है तो बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि, 'रेणुका चौधरी के संसद और सेना का अपमान करने के बाद, अब रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री मोदी के 'चायवाला' बैकग्राउंड पर हमला किया है और उनका मज़ाक उड़ाया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस का एलीट तबका OBC समुदाय के एक मेहनती PM को स्वीकार नहीं कर सकता जो एक साधारण बैकग्राउंड से आया हो. उन्होंने पहले भी उनके 'चायवाला' होने का मज़ाक उड़ाया है, उन्हें 150 से ज़्यादा बार गाली दी है, और बिहार में उनकी मां को भी निशाना बनाया है. लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे.'

बता दें कि प्रधानमंत्री की मां पर हमलों का पूनावाला का ज़िक्र सितंबर में बिहार कांग्रेस यूनिट द्वारा पोस्ट किए गए एक और AI-जनरेटेड वीडियो से जुड़ा है. 10 सितंबर को, 'AI GENERATED' नाम के 36 सेकंड के वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी गुज़र चुकी मां के बारे में सपना देखते हुए दिखाए गए, जो राज्य में उनकी पॉलिटिक्स को लेकर उनकी बुराई कर रही हैं, जहां पिछले महीने चुनाव हुए थे.

इस वीडियो से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था. 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की आलोचना के लिए कांग्रेस द्वारा इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है. कांग्रेस नेताओं का नरेंद्र मोदी पर 'चायवाला' या चाय बेचने वाला वाला मज़ाक 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ था. और यह एक पॉलिटिकल बात के तौर पर बार-बार सामने आया है, जिसका BJP ने अपने फ़ायदे के लिए बार-बार इस्तेमाल किया है.

इसी तरह जनवरी 2014 के AICC सेशन में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी 'कभी' प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे. उन्होंने मजाक उड़ाते हुए इस बात पर बल दिया था कि वह  (नरेंद्र मोदी) कांग्रेस वेन्यू पर चाय सर्व कर सकते हैं या बांट सकते हैं.

अय्यर के इस मजाक को लेकर दिलचस्प ये था कि भाजपा के अलावा स्वयं राहुल गांधी ने भी अय्यर के इस 'मजाक' की कड़ी आलोचना की थी मगर बावजूद इसके भाजपा ने इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया और पॉलिटिकल गेन लिया था. 

बहरहाल, पीएम मोदी के लिए जैसा भाजपा और राइट विंग का रुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि, रागिनी नायक का ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी बनेगा. देखना दिलचस्प रहेगा कि इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए क्या रणनीति अपनाती है कांग्रेस?

Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
