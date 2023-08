Bharat Jodo Yatra: 'ये देश सबका है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए' दिग्विजय सिंह के PM मोदी से सीधे 5 सवाल

डीएनए हिंदी: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू-कश्मीर पहुंच गई है. यात्रा में सोमवार को कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) भी शामिल हुए. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) लेकर फिर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात कही गई, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया गया. उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से सीधे कुछ सवाल किए हैं.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि सच क्या है. इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी न संसद में पेश की गई और न ही जनता के सामने रखी गई. सरकार सर्जिकल की बात करती है कि हमने इतने मार गिराए लेकिन आज तक कोई प्रमाण नहीं दिखाया. सिर्फ झूठ बोलकर राज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, तब सेना के अधिकारियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था की सभी जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं माने. इस चूक की वजह से हमारे 40 जवान शहीद हो गए.

दिग्विजय ने पूछे ये सवाल

#WATCH | J&K: They (Centre) talk about surgical strikes and that they have killed so many of them but there is no proof: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/3ovyecOpT9