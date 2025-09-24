Add DNA as a Preferred Source
Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल

Bihar Election 2025: कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक पटना में शुरू हो गई है. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के साथ-साथ वोट चोरी और चुनाव से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा हुई...

Abhay Sharma

Updated : Sep 24, 2025, 01:34 PM IST

Bihar Election 2025 CWC Meeting Update

Bihar Election 2025 CWC Meeting Update: कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक पटना में शुरू हो गई है. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के साथ-साथ वोट चोरी और चुनाव से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा हुई. बता दें कि ये देश की आज़ादी के बाद पहला मौका है जब CWC की बैठक बिहार में हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि यह एक Extended CWC की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी की प्रदेश कमिटियों के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक भी हिस्सा लेंगे.

CWC की बैठक में किन विषयों पर होगी चर्चा?

CWC में चर्चा का प्रमुख विषय वोट चोरी होगी. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. यह बैठक राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) के बाद हो रही है. कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को बिहार चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी.  इसके साथ ही कांग्रेस का दूसरा बड़ा एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव होगा. चुनाव की रणनीति, सीट शेयरिंग का गणित भी होगा. बता दें कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...

बैठक में क्या बोले खड़गे?

PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर कटाक्ष: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि पीएम जिनको अपना दोस्त बताते हैं वो ही भारत के लिए बड़े संकट खड़े कर रहा है. उन्होंने कहा, "2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी. "

वोट चोरी का मामला: खड़गे ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को बोझ समझने लगी है. वोट चोरी को लेकर उन्होंने कहा, ‘‘ठीक 85 साल पहले कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को “एक व्यक्ति - एक वोट” का अधिकार दिया."

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल: उन्होंने दावा किया कि आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा, "विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं. आयोग उन सवालों के जवाब देने के बजाय हम से हलफनामा मांग रहा है." उन्होंने कहा, "वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की छात्रवृत्ति और परीक्षा की चोरी. ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और लोग खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आए.’’

खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार के साथ-साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के मौके तलाशती रहती हैं.

