PM Modi के खिलाफ कांग्रेस लाई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, जानें क्या आरोप लगाया

डीएनए हिंदी: Congress News- पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए बयानों पर भाजपा के वार की काट के लिए कांग्रेस नया दांव लाई है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है. यह प्रस्ताव कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर पेश किया है. इसमें राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र है. कांग्रेस का आरोप है कि इस बयान में पीएम मोदी ने उनकी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी का आपत्तिजनक कमेंट कर अपमान किया है. वेणुगोपाल ने ट्वीट में भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी है और लिखा, ऐसे आपत्तिजनक बयान की संसद में कोई जगह नहीं है.

पढ़ें- कौन है किरण पटेल, जो फर्जी PMO अफसर बनकर कश्मीर में पकड़ा गया, क्यों मोदी-शाह से लिंक जोड़ रहे तेजस्वी यादव

प्रस्ताव में क्या कहा है कांग्रेस ने

दरअसल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के आधार पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है. इसमें कांग्रेस ने कहा है कि पीएम की बातें पहली नजर में ही अपमानजनक थीं. उन्होंने नेहरु परिवार के सदस्यों का अपमान किया. खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान करने के लिए ये बातें कही गईं, जो लोकसभा सांसद भी हैं. उनके खिलाफ ऐसे कमेंट अपमानजनक और मानहानि वाले थे.

पढ़ें- 'राम से ज्यादा कर्मठ था रावण, कौन कहता है उसे राक्षस' बिहार के पूर्व सीएम के बिगड़े बोल

पूछा, क्या पीएम नहीं जानते शादी के बाद बेटी पिता का सरनेम नहीं रखती

सभापति को पत्र के जरिये नोटिस कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने भेजा है. उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री का सदन में यह सवाल करना कि गांधी परिवर के सदस्यों ने नेहरु सरनेम क्यों नहीं रखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते की बेटी शादी के बाद पिता का सरनेम नहीं रखतीं. इस बात को पीएम जानते हैं. तब भी उन्होंने जानबूझकर मजाक उड़ाया. वेणुगोपाल ने आगे लिखा, इस मामले को इससे ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है. महज इतना कहा जा सकता है कि पीएम का लहजा और इशारा अपमानजनक था. पीएम ने इसके जरिये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि गढ़ने की कोशिश की, जो दोनों के विशेषाधिकार का हनन है और इस सदन की भी अवमानना है.

Filed a notice before the RS Chairman that PM Modi has breached the privilege of Smt. Sonia Gandhi ji & Sh. Rahul Gandhi ji by his derogatory, defamatory and insulting remarks about their surname.



Such below the belt remarks have no place in Parliament, least of all by the PM. pic.twitter.com/EXdwhyOyQG