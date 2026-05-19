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72 घंटे में 70 हजार मेंबर, क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी'? CJI के बयान से उठा तूफान, आखिर एजेंडा क्या है? 

Cockroach Janta Party: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम की एक नई पार्टी चर्चा में आ गई है, नारा है 'सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी'. यह सिर्फ एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन आंदोलन का रूप ले चुकी है.

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Abhay Sharma

Updated : May 19, 2026, 08:03 PM IST

72 घंटे में 70 हजार मेंबर, क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी'? CJI के बयान से उठा तूफान, आखिर एजेंडा क्या है? 

Cockroach Janta Party (AI Image)

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Cockroach Janta Party: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी इन दिनों सोशल मीडिया पर तीखी बहस का कारण बन गई है. हाल ही में CJI सूर्यकांत ने कथित तौर पर एक सुनवाई के दौरान कहा था, कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं. उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी है. CJI के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी खड़ी हो गई है, नाम है 'कॉकरोच जनता पार्टी', इस पार्टी का नारा है 'सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी'. (खबर अपडेट की जा रही है)

कॉकरोच जनता पार्टी

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