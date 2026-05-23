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CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद CNG का भी बढ़ा दाम, जानें कहां किस रेट में बिक रही सीएनजी

CNG Price Hike: दिल्ली-NCR में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार सीएनजी का रेट में बढ़ गया है. 23 मई दिन शनिवार को हुए इजाफे के बाद दिल्ली में CNG का रेट पहली बार 80 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर चला गया है. आइए जानें कहां कितना बढ़ा रेट...

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Abhay Sharma

Updated : May 23, 2026, 09:59 PM IST

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद CNG का भी बढ़ा दाम, जानें कहां किस रेट में बिक रही सीएनजी

CNG Price Hike (AI Image)

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CNG Price Hike: मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में मचे संकट के बीच देश में ईंधन की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है. पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद, अब सीएनजी (CNG) के भी दाम बढ़ाए गए हैं. बता दें कि पिछले 10 दिनों में तीसरी बार सीएनजी का रेट दिल्ली-एनसीआर में बढ़ गया है. आज यानी 23 मई दिन शनिवार को हुए इजाफे के बाद दिल्ली में CNG का रेट पहली बार 80 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर चला गया है.  इससे पहले बीते 15 मई को CNG 2 रुपये प्रति किलो और 17 मई को 1 रुपये प्रति किलो महंगी हुई थी. ऐसे में आइए जानते हैं  बढ़ोतरी के बाद कहां किस रेट में बिक रही है सीएनजी? (खबर अपडेट की जा रही है)

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