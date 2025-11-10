FacebookTwitterYoutubeInstagram
भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी कासिम को हिरासत में लिया

Grah Gochar 2025: इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

इन 5 ग्रहों के नवंबर में गोचर से बदल जाएंगे कई राशियों के जातकों के दिन, जानें किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

भारत

UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य किया जाएगा. यह कदम नागरिकों में मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 10, 2025, 01:24 PM IST

UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो- Twitter/BJP)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने ऐलान किया है कि देश के हर स्कूल में राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" का गायन अनिवार्य किया जाएगा.
सीएम योगी ने इस फैसले के पीछे की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा, "हमें सरदार वल्लभभाई पटेल को अपनी चर्चाओं का हिस्सा बनाना चाहिए. हम उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भारत माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना से भर जाए."

'एकता यात्रा' और जन-जागरण अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एकता यात्रा' और 'वंदे मातरम' सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होते हुए राष्ट्रीय एकता के महत्त्व पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को देश भर के हर जिले में 'रन फॉर यूनिटी' के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया था.
इस दौरान, भाजपा ने भी महान वल्लभभाई पटेल के जीवन और कार्यों पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया. सरकारी स्तर पर भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया.

उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई

अपने संबोधन के अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लोगों को उसके 25वें स्थापना दिवस पर बधाई भी दी. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पौराणिक परंपराओं की पावन धरा, पवित्र स्थलों से समृद्ध 'देवभूमि' उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!" उन्होंने विश्वास जताया कि "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यह राज्य सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बन रहा है." उन्होंने बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना की कि भारत का यह 'मुकुट मणि' विकास के सुपथ पर सतत गतिमान रहे.

