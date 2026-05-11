राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों को पाती, बोले- तकनीक के साथ नहीं चलना मतलब समय से पिछड़ जाना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए तकनीक को आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक में यूपी की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए युवाओं से नवाचार अपनाने की अपील की.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष पाती लिखते हुए तकनीक, आत्मनिर्भरता और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया. सीएम ने कहा कि 11 मई भारत के वैज्ञानिक इतिहास का गौरवशाली दिन है, क्योंकि वर्ष 1998 में इसी दिन पोखरण में ‘ऑपरेशन शक्ति’ के तहत सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी आत्मविश्वास का एहसास कराया था.

मुख्यमंत्री ने पाती में लिखा है कि 11 मई केवल परमाणु शक्ति प्रदर्शन का दिन नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक भी है. इसी दिन स्वदेशी विमान ‘हंस-3’ ने सफल उड़ान भरी थी और स्वदेशी ‘त्रिशूल’ मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ था. उन्होंने कहा कि तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है.

सीएम योगी ने अपनी पाती में लिखा कि आज तकनीक प्रयोगशालाओं से निकलकर खेत-खलिहानों तक पहुंच चुकी है. डिजिटल तकनीक के जरिए आम लोगों का जीवन आसान हुआ है. डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में धनराशि ट्रांसफर हो रही है, जबकि ऑनलाइन सेवाओं और स्व-गणना जैसी सुविधाओं ने प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया है.

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के सपूत शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष उड़ान के जरिए देश का गौरव बढ़ाया और यह तकनीक की शक्ति का ही उदाहरण है. उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और नवाचार प्रदेश की समृद्धि का आधार हैं. उत्तर प्रदेश के सपूत शुभांशु शुक्ला ने गत वर्ष सफल अंतरिक्ष उड़ान से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया, तो यह तकनीक का ही चमत्कार है. इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए.

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए रोबोटिक्स और एआई मिशन शुरू किया है. इसके साथ ही डेटा सेंटर क्लस्टर की कार्यवाही भी तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार ‘टेक युवा-समर्थ युवा योजना’ के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें.

उन्होंने कहा कि सरकार ‘इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड’ के मूलमंत्र पर काम कर रही है. ड्रोन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और मेड-टेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की जा रही है. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का ‘डीप टेक कैपिटल’ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल तक बनाई जा रही है, जो राज्य की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि तकनीक समय की तरह है और इसके साथ नहीं चलना, समय से पीछे छूट जाना है. उन्होंने युवाओं से नवीनतम तकनीक सीखने, नवाचार अपनाने और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.