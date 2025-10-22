यूपी में 'Halal Certification' का हुआ बुरा हाल, सीएम योगी ने लगाई क्लास, किया कुछ ऐसा...

गोरखपुर में आरएसएस के एक प्रोग्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बड़ा हमला बोला है. योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने यूपी में हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब राज्य में कोई भी इसे खरीदने-बेचने की हिम्मत नहीं करेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त धन का दुरुपयोग आतंकवाद, 'लव जिहाद' और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है.

गोरखपुर में आरएसएस शताब्दी समारोह में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगा दिया है और राज्य में कोई भी इसे खरीदने और बेचने की हिम्मत नहीं करेगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'कोई भी वस्तु खरीदते समय, यह जांच लें कि उस पर हलाल प्रमाणन का लेबल लगा है या नहीं. हमने उत्तर प्रदेश में इसे प्रतिबंधित कर दिया है. आज, उत्तर प्रदेश में कोई भी इसे खरीदने या बेचने की हिम्मत नहीं करेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि हलाल प्रमाणन नेटवर्क ने बिना किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के प्राधिकरण की मान्यता के लगभग 25,000 करोड़ रुपये कमाए हैं. उन्होंने दावा किया, 'इस सारे पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जाता है.'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि,'हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों' के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

इस साजिश का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि यह किस स्तर पर हो रही है? हमने उदाहरण के तौर पर बलरामपुर में जलालुद्दीन (छांगुर बाबा) को गिरफ्तार किया है.

योगी ने सवाल किया कि राजनीतिक इस्लाम पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमारे पूर्वजों ने भी राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.