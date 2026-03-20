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CM रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से की शिष्टाचार भेंट, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष से भेंट कर आगामी बजट सत्र की रूपरेखा तैयार की. 24 मार्च को पेश होने वाले इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रहेगा.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 20, 2026, 03:00 PM IST

CM रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से की शिष्टाचार भेंट, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा
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दिल्ली की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है. इस बैठक के दौरान आगामी बजट सत्र की तैयारियों और राजधानी के विकास से जुड़े विभिन्न विधायी विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार दिल्ली की प्रगति और जनता की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर एक लोक-कल्याणकारी बजट पेश करने के लिए पूरी तरह समर्पित है.

तीन दिवसीय बजट सत्र का कार्यक्रम

विधानसभा का यह विशेष सत्र तीन दिनों तक चलेगा, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है:
23 मार्च (पहला दिन): सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर दिल्ली का 'आर्थिक सर्वेक्षण' (Economic Survey) रखा जाएगा. इस रिपोर्ट में पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा, सरकार की आय-व्यय और विकास कार्यों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश होगा.
24 मार्च (दूसरा दिन): यह सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का वार्षिक बजट पेश करेंगी.
25 मार्च (तीसरा दिन): अंतिम दिन बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा और बहस होगी. सरकार की ओर से जवाब दिए जाने के बाद जरूरी विधायी प्रक्रियाओं के साथ बजट को पारित कराया जाएगा.

इन क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का विशेष फोकस

राजनीतिक गलियारों में इस बजट को लेकर काफी उत्सुकता है. सूत्रों और प्रारंभिक चर्चाओं के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए बड़े आवंटन कर सकती हैं.
इसके अलावा, राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी संभावित है. सरकार का लक्ष्य एक ऐसा बजट पेश करना है जो 'आम आदमी' की जेब को राहत देने के साथ-साथ दिल्ली के आधुनिक स्वरूप को भी निखारे. विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई इस मुलाकात को सत्र के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

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