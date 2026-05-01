लेबर डे पर सीएम रेखा गुप्ता का तोहफा: 1000 मजदूरों के लिए सेफ्टी और एजुकेशन किट के साथ स्किल डेवलपमेंट अभियान लॉन्च

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने श्रमिकों को सम्मानित करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. 1,000 मजदूरों को सेफ्टी किट और 100 बच्चों को शिक्षा किट दी गई. साथ ही 35,000 श्रमिकों के वार्षिक प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई.

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने श्रमिकों को सम्मानित करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. 1,000 मजदूरों को सेफ्टी किट और 100 बच्चों को शिक्षा किट दी गई. साथ ही 35,000 श्रमिकों के वार्षिक प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई.

आज श्रमिक सम्मान समारोह में सम्मिलित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कर्मयोगी साथियों को नमन करने का अवसर मिला. कार्यक्रम में 1000 निर्माण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई, साथ ही हर वर्ष 35,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने वाले बड़े स्तर के कौशल विकास अभियान का शुभारंभ किया गया.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमयोगियों के सम्मान को शासन की सोच और नीति के केंद्र में स्थापित किया है. उनके मार्गदर्शन में ‘खोल भारत’ का संकल्प श्रमिक सशक्तिकरण से ही आगे बढ़ता है, जहां हर श्रमिक सुरक्षित, सम्मानित और अवसरों से जुड़े हो.

इसी भावना के साथ हमारी सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ताओं के लिए पंजीकरण और जनगणना शुल्क को पूर्णतः माफ किया जा रहा है. “सामूहिक विवाह योजना” के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सम्मानपूर्ण सहयोग मिलेगा. साथ ही, आधुनिक लेबर चौक और “श्रमिक सेवा केंद्र” स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से आवश्यक सेवाएं सीधे कार्यकर्ता तक पहुंचेंगी. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी सहित बड़ी संख्या में श्रमिक भाई-बहन उपस्थित रहे. रेखा गुप्ता ने इंटरनेशनल लेबर डे पर मज़दूरों को बधाई दी और श्रमिक सम्मान समारोह में दिल्ली के कर्मयोगियों को सम्मानित किया.

1,000 कंस्ट्रक्शन मज़दूरों को सेफ्टी किट और मज़दूर परिवारों के 100 बच्चों को एजुकेशन किट बांटी गईं. हर साल 35,000 मज़दूरों को ट्रेनिंग देने के लिए बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट की पहल भी शुरू की गई.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के हिसाब से, लेबर वेलफेयर गवर्नेंस का सेंटर बना हुआ है, जिसमें सम्मान, सुरक्षा और मौके पर साफ़ ध्यान दिया गया है.

इसी भावना के साथ, सरकार ने कंस्ट्रक्शन मज़दूरों के लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस पूरी तरह माफ करने, एक सामूहिक विवाह योजना शुरू करने और घर तक ज़रूरी सर्विस पहुंचाने के लिए मॉडर्न लेबर चौक और श्रमिक सेवा केंद्र बनाने का ऐलान किया है.

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