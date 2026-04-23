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दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची CM रेखा गुप्ता, औचक निरीक्षण कर मरीजों से जाना हाल

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों से बात की. सभी से उनका फीडबैक जानने के साथ सही इलाज और व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिये.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 23, 2026, 04:40 PM IST

दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची CM रेखा गुप्ता, औचक निरीक्षण कर मरीजों से जाना हाल

Cm Rekha Gupta

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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची. यहां अचानक से सीएम को देखकर डॉक्टर से लेकर मरीज भी हैरान रह गये. सीएम अस्पताल में दौरा कर व्यवस्थाओं से डॉक्टरों की उपस्थिति का जायजा लिया. इस दौरान सीएम ने ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों से इलाज से लेकर कमियों के लेकर बातचीज की. सभी से हाल जाना. वहीं अस्पताल में मिली कर्मियों और जरूरतों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये. 

मुख्यमंत्री ने मरीजों से लेकर डॉक्टरों तक से लिया फीडबैक

मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ ही अस्पताल प्रबंधन कर्मचारियों और मरीजों से बातचीत की. उन्होंने सभी से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, तेज, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए है. सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि दिल्ली का हर नागरिक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव करें, जहां समय पर उपचार मिले, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ वातावरण हो और हर मरीज को सम्मान के साथ सेवा प्राप्त हो.

अस्पताल प्रशासन को दिए ये निर्देश

गर्मी को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने के पानी, स्वच्छता, मरीजों की सुविधा और सभी आवश्यक इंतजाम सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं. उन्होंने कहा कि हर परिवार को भरोसेमंद स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, हर नागरिक को समय पर उपचार मिले और हर अस्पताल सेवा, संवेदना और विश्वास का केंद्र बने. इसी दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं.

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