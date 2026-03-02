सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

Sashakt Nari Samriddh Delhi: आज यानी 2 मार्च 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 'सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली' कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है.

Sashakt Nari Samriddh Delhi: आज यानी 2 मार्च 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 'सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली' कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है. CM रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली की 'बेटियों और महिलाओं' के लिए एक बड़ा उपहार बताया है. उन्होंने कहा दिल्ली सरकार हर बेटी और हर बहन को उसका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इंदिरा गांधी (आईजी) स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इन 4 बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया. आइए जानें इन 4 बड़ी योजना

1 सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड

महिलाओं की सुरक्षित और सुलभ आवागमन सुविधा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ का शुभारंभ किया गया, जिससे दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा “वन नेशन, वन कार्ड” के विज़न के अनुरूप उपलब्ध होगी.

2 एलपीजी एवं पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर राशि का डीबीटी

होली और दीपावली पर राशि सीधे आधार-लिंक खातों में हस्तांतरित,

• ₹853 प्रति उपभोक्ता डीबीटी.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को ₹553 की सहायता.

• इस पहल के अंतर्गत ₹130 करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में भेजी गई.

3 लखपति बिटिया योजना

• जन्म से स्नातक तक चरणबद्ध वित्तीय सहायता.

• ₹61,000 की सरकारी जमा राशि, जो ब्याज सहित स्नातक पूर्ण होने पर लगभग ₹1.25 लाख होगी.

• पूर्णतः डिजिटल, फेसलेस और एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रक्रिया.

• बजट में ₹128 करोड़ का प्रावधान.

• अनाथ एवं चाइल्ड केयर संस्थानों में रह रही बालिकाएँ भी योजना में शामिल.

4 मेरी पूंजी मेरा अधिकार

• लाडली योजना की बकाया राशि का वितरण

• लगभग 1.75 लाख लाभार्थियों की पहचान.

• प्रथम चरण में 30,000 बालिकाओं को ₹90 करोड़ डीबीटी.

• द्वितीय चरण में 40,000 बालिकाओं को ₹100 करोड़ डीबीटी.

• लंबित राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित.

प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप प्रतिबद्धता

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है.

- विकसित भारत की नींव महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व पर आधारित है.

- दिल्ली सरकार हर बेटी और हर बहन को उसका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

