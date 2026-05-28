दिल्ली सरकार की बड़ी पहल! हर स्कूल में होगा मेडिकल रूम और मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर, CM रेखा गुप्ता ने किए ये बड़े ऐलान

Delhi Government- CM Rekha Gupta: आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने छात्राओं की स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, 'मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर', मेडिकल रूम बनाने समेत कई बड़े ऐलान किए हैं.

CM Rekha Gupta Announcement On Menstrual Hygiene Day: आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने छात्राओं की स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, 'मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर', मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था के साथ-साथ वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने का ऐलान किया है, ताकि बच्चों को सुरक्षित व हरा-भरा माहौल मिल सके. इसके साथ CM रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी स्कूलों में स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय सुनिश्चित किए जाएंगे और नियमित हाइजीन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसको लेकर CM रेखा गुप्ता ने ये बड़े ऐलान किए हैं. आइए जानें....

CM रेखा गुप्ता ने की हैं ये महत्वपूर्ण घोषणाएं

- दिल्ली के सभी स्कूलों में स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय, नियमित हाइजीन जागरूकता कार्यक्रम तथा लड़के-लड़कियों दोनों के लिए मासिक धर्म जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे.

- सभी स्कूलों में मेडिकल रूम और “मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर” स्थापित किए जाएंगे, जहां सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी. साथ ही सभी स्कूलों के वॉशरूम में वेंडिंग मशीनें लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

- एचपीवी वैक्सीनेशन का स्कूलवार डेटा एकत्र किया जाएगा और सरकारी स्कूलों के बच्चों की “हौसलों की उड़ान” कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

- बच्चों और अभिभावकों की शिकायत एवं सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसे स्कूलों की दीवारों और गेट पर प्रदर्शित किया जाएगा.

- दिल्ली सरकार द्वारा सभी स्कूलों में आरओ वाटर कूलर लगाए जाएंगे और 5 जून से अगस्त तक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. साथ ही स्कूलों में सफेदी और आधारभूत सुविधाओं के सुधार पर भी कार्य किया जाएगा.

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