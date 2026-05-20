मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का मंगलवार को निधन हो गया. इसका पता लगते ही सीएम पुष्कर छत्तीसगढ़ में होने वाली बैठक को छोड़कर देहरादून पहुंचे. यहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की.

पूर्व सीएम मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी का मंगलवार निधन हो गया. इसकी सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ से तत्काल देहरादून पहुंचे. यहां उन्होंने बुधवार को जनरल खंडूड़ी के पार्थिव शरीर को कंधा देने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भाखुक दिखाई पड़े.

छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में थे सीएम धामी

मंगलवार को जब जनरल बीसी खंडूडी का निधन हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो रहे थे. शोक समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तत्काल देहरादून के लिए रवाना हुए. यहां उन्होंने सीधे बंसत विहार स्थित जनरल खंडूडी के आवास का रुख कर, उन्हें भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किए, साथ ही शोकाकुल परिवार का भी ढाढस बंधाया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रति जनरल खंडूडी के योगदान को नमन करते हुए, राज्य में तीन दिन का राजकीय शोक के साथ ही, एक दिन के अवकाश के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने जनरल खंडूडी की अंतेष्टि पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न कराने के भी निर्देश दिए.

शवयात्रा में पार्थिव शरीर को दिया कंधा

शोकाकुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह भी जनरल बीसी खंडूडी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित करने के साथ ही कंधा भी दिया. इसके बाद वो शव यात्रा के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे, साथ ही हरिद्वार में आयोजित अंतेष्टि में भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री इस दौरान बेहद भावुक और गमगीन नजर आए.

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