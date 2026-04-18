जंगलराज और TMC से जनता त्रस्त, पश्चिम बंगाल में गरजे CM डॉ. मोहन यादव, कहा- कोई ताकत कमल खिलने से नहीं रोक सकती

West Bengal: 18 अप्रैल को मध्यप्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव अप्रैल को कोलकाता की दो विधानसभाओं में धुआंधार प्रचार किया. CM यादव ने कोलकाता जिले की कमरहाटी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अरुप चौधरी और मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में जनता से समर्थन मांगा.

CM Mohan Yadav West Bengal Rally: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस बीच 18 अप्रैल को मध्यप्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव अप्रैल को कोलकाता की दो विधानसभाओं में धुआंधार प्रचार किया. CM यादव ने कोलकाता जिले की कमरहाटी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अरुप चौधरी और मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में जनता से समर्थन मांगा. प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत बंगाल में कमल खिलने से नहीं रोक सकती, पश्चिम बंगाल की जनता जंगलराज और तृणमूल कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है. जनता को अब विकास चाहिए. उन्होंने कहा कई सालों से विकास की दौड़ में पीछे छूटा पश्चिम बंगाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में नई ऊर्जा, नई दिशा और तेज प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा. बंगाल की जनता अब ठहराव नहीं, परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है.

कमरहाटी विधानसभा पहुंचे MP के CM मोहन यादव

18 अप्रैल की सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कमरहाटी विधानसभा पहुंचे, यहां उन्होंने कहा कि यहां के हर वर्ग के जीवन में जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आएगा. कोलकाता के अंदरुनी इलाकों में बहुत गरीबी है और हालात बेहतर दयनीय हैं. यहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मजबूरी में लोगों को परिवार का पालन पोषण करने के लिए पलायन करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में विकास की असीमित संभावनाएं हैं. अब बंगाल की जनता TMC के कुशासन और जंगलराज से मुक्ति चाहती है. बंगाल लगातार गर्त में जा रहा है, इसके उत्थान के लिए खिलता कमल और भाजपा की सरकार चाहिए.

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तेजी से करेंगे विकास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र की गलियों में घूमकर जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा तो विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ेगा. पश्चिम बंगाल कभी देश का सबसे अच्छा राज्य था. लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकारों ने बंगाल का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया.

बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए SIR जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सहित जहां हर राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है, तो वही बंगाल पिछड़ रहा है. बंगाल की जनता प्रचंड बहुमत से राज्य में बीजेपी की सरकार बनाकर विकास की एक नई इबारत लिखना चाहती है. बंगाल चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. प्रधानमंत्री मोदी देश की युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR कराया गया है. इस प्रक्रिया में सही मतदाताओं की पहचान की गई. बंगाल की प्रगति और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए SIR जरूरी है।

जनता चाहती है बीजेपी का शासन

शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में प्रचार किया, यहां उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता की चेहरे की चमक बता रही है कि दुनिया की कोई ताकत यहां कमल खिलने से नहीं रोक सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और बंगाल में भी भाजपा चुनाव जीतेगी. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे जैसा एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जिनके परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है. यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली भाजपा में ही संभव है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक और काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम बनकर तैयार हुआ है. भविष्य में अगर कोर्ट का निर्णय अनुकूल आया तो इसे मथुरा में भी लागू कराएंगे.

रोड शो में उमड़ी जनता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष को बंगाल में भाजपा का शुभंकर बताया. उन्होंने कहा कि जैसे लोहा पारस के संपर्क में आने पर सोना बन जाता है. उसी प्रकार अगर कोई कार्यकर्ता दिलीप के संपर्क में आए तो वह भाजपा का बन जाता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी 23 अप्रैल तक भाजपा के कार्यकर्ताओं से चुनाव मैदान में डटे रहने का आह्वान किया. साथ ही यह विश्वास जताया कि खड़गपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव जिताने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिलीप घोष के समर्थन में भव्य रोड शो भी किया. इस रोड शो में कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जनता उमड़ पड़ी. रोड शो में उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए.

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