भारत

मोदी सरकार के 12 साल... मध्य प्रदेश के भविष्य और जनहित के मुद्दों पर CM मोहन यादव ने दिया सीधा जवाब

ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (Zee MPCG)’ को दिए एक खास इंटरव्यू में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सुशासन की खुलकर सराहना की. CM मोहन यादव ने कहा कि देश ने इस दौरान पारदर्शी प्रशासन, तेज़ निर्णय प्रक्रिया और विकास आधारित शासन का नया मॉडल देखा है.

CM Mohan Yadav interview (AI Image)

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