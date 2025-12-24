Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

Noida Traffic Police: क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. ऐसे में क्रिसमस पर्व को लेकर नोएडा पुलिस और यातायात पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है. इसको लेकर रूट डायवर्जन और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है...

Noida Traffic Police: क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. ऐसे में क्रिसमस पर्व को लेकर नोएडा पुलिस और यातायात पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर शहर के प्रमुख बाजारों, मॉल और चर्चों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

खासतौर पर सेक्टर-18, अट्टा मार्केट और शहर के प्रमुख मॉल क्षेत्रों के आसपास यातायात दबाव बढ़ने की आशंका है. ऐसे में यातायात पुलिस द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, जीआईपी मॉल, गार्डन गलेरिया मॉल, डीएलएफ मॉल, लॉजिक्स मॉल, स्पाइस मॉल (मोदी मॉल), गौर मॉल, स्पेक्ट्रम मॉल, स्टार्लिंग मॉल और ग्रैंड वेनिस मॉल सहित विभिन्न चर्चों के आसपास भारी भीड़ जुट सकती है...

पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान किया लागू

इसी को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर रोक लगाई गई है. वाहन चालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया है. जरूरत पड़ने पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा ताकि जाम की स्थिति न बने.

सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का प्रयोग न करें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए यह अपील और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. शहर के व्यस्ततम इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. मॉल, बाजार और चर्चों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

नागरिकों से सहयोग की अपील

यातायात पुलिस ने कहा है कि नागरिकों के सहयोग से ही व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है. यदि किसी भी स्थान पर यातायात संबंधी असुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो लोग यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं. इनपुट --आईएएनएस

