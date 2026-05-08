बंगाल में आज खत्म होगा मुख्यमंत्री सस्पेंस! आज अमित शाह की मौजूदगी में तय होगा भाजपा विधायक दल का नेता

पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है. शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. इसी बैठक में बंगाल की नई सरकार का चेहरा तय होने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि भाजपा राज्य की कमान किस चेहरे को सौंपेगी. कोलकाता में शुक्रवार को होने वाली विधायक दल की बैठक सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बंगाल की नई राजनीतिक दिशा तय करने वाला बड़ा घटनाक्रम मानी जा रही है.

दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच अब पार्टी हाईकमान खुद मैदान में उतर आया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता पहुंचने से यह बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है.

अमित शाह की मौजूदगी में होगा अंतिम फैसला

भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कोलकाता के न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी.

राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अमित शाह की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भाजपा बंगाल में अपने अगले चरण की राजनीति को बेहद रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है. पार्टी इस फैसले के जरिए केवल सरकार गठन नहीं, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का भी संदेश देना चाहती है.

सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को लेकर हो रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह उनका राजनीतिक प्रभाव और ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी आक्रामक रणनीति मानी जा रही है. 2021 के चुनाव में नंदीग्राम और इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती देकर सुवेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे बड़े बंगाली चेहरों में शामिल हो चुके हैं. पार्टी के भीतर भी उन्हें संगठन और जमीनी राजनीति दोनों में मजबूत माना जाता है.

हालांकि भाजपा अब तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं कर रही है. यही वजह है कि विधायक दल की बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता चरम पर है.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा शक्ति प्रदर्शन

मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अगले दिन यानी 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में होने जा रहा है.

भाजपा इस समारोह को सिर्फ शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं रखना चाहती. पार्टी इसे बंगाल में अपनी ऐतिहासिक जीत के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

राजनीतिक संदेश भी उतना ही बड़ा जितना सत्ता परिवर्तन

विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी अब राज्य में अपनी दीर्घकालिक राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री का चयन केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, बंगाली अस्मिता और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

आम लोगों के लिए भी यह बदलाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है. चुनाव के दौरान रोजगार, उद्योग, कानून-व्यवस्था और केंद्र-राज्य संबंध जैसे मुद्दे प्रमुख रहे थे. अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि नई सरकार इन वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है.

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