Chhattisgarh Silo Collapsed: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार शाम को बड़ा हादसा हुआ है. मुंगेली जिले में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे पर मौजूद आयरन मेकिंग फैक्ट्री कुसुम प्लांट में साइलो स्ट्रक्चर (सामान भंडारण टैंक) अचानक ढह गया है, जिससे उसके मलबे की चपेट में आकर कम से कम 30 लोग दब गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. कम से कम 9 लोगों के इस हादसे में मरने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने फिलहाल मरने वालों की संख्या पर कोई कमेंट नहीं किया है. उन्होंने मलबे से एक मजदूर को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

काम कर रहे थे साइलो गिरने के दौरान मजदूर

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे पर सारगांव पुलिस थाना इलाके में ग्राम रामबोड के पास कुसुम आयरन मेकिंग प्लांट है. इस प्लांट में भारी सामान स्टोर करने के लिए विशालकाय साइलो बनाया हुआ है. जानकारी के मुताबिक, इस साइलो के करीब गुरुवार को मजदूर कामकाज कर रहे थे. इसी दौरान अचानक यह साइलो ध्वस्त हो गया. मजदूरों को इससे बचने का भी मौका नहीं मिला और वे इसके मलबे के नीचे दब गए. मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ANI से कहा कि सूचना मिलते ही सरगांव पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. एक घायल मजदूर को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Chhattisgarh: Labourers feared trapped at an iron-making factory in Sargaon, Mungeli after the silo structure of the factory collapsed. One injured labourer has been admitted to a hospital. Police and Administration are present at the spot. Rescue operation is underway: Mungeli…