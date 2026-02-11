Salma Sultana Murder Case के आगे फेल हैं क्राइम थ्रिलर फिल्में, जानें वारदात का पूरा A टू Z...

2018 में घटित Salma Sultana Murder Case के मद्देनजर छत्तीसगढ के कोरबा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कोमल नाम की एक लड़की ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर सलमा के कत्ल की जो कहानी सुनाई , वो न केवल रौंगटे खड़े करने वाली है. बल्कि ऐसी है जो सख्त से सख्त आंखों को नम कर उनमें पानी ला दे.

साल था 1983. बॉक्स ऑफिस पर मासूम नाम की एक फिल्म ने दस्तक दी थी. एक नाजायज बेटे के बैकड्रॉप में रची इस फिल्म का एक गाना बड़ा फेमस हुआ. गाने को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने और बोल थे - तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी, हैरान हूं मैं... ये गाना हमारी आपकी तरह Salma Sultana को भी पसंद था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसके क़त्ल की कहानी कुछ ऐसी है, जिसमें इस गाने की एक बड़ी भूमिका है.

2018 में घटित Salma Sultana Murder Case के मद्देनजर छत्तीसगढ के कोरबा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कोमल नाम की एक लड़की ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर सलमा के कत्ल की जो कहानी सुनाई, वो न केवल रौंगटे खड़े करने वाली है. बल्कि ऐसी है, जो सख्त से सख्त आंखों को नम कर उनमें पानी ला दे.

बता दें कि हत्या की ये खौफनाक कहानी कुछ ऐसी है जिसकी गुत्थी 51 गवाहों की गवाही के बल पर सुलझाई गई और मुजरिम को सलाखों के पीछे आने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल लगे.

कोर्ट में कोमल ने जो कहा दहल जाएंगे आप...

कोर्ट के सामने अपनी गवाही में कोमल ने 21 अक्टूबर 2018 की रात का जिक्र करते हुए बताया कि, सलमा बिस्तर पर थी और बुरी तरह से छटपटा रही थी. सलमा का आशिक अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सलमा का गला घोंट रहा था.

कोमल के मुताबिक जिस वक्त सलमा का प्रेमी अपनी माशूका की जान ले रहा था, उस समय उसका एक हाथ सलमा के गले पर था जबकि दूसरे हाथ से वो सिगरेट के कश ले रहा था. इस दौरान क़ातिल के लबों पर 'मासूम' का वही गाना था जो सलमा के दिल के बेहद करीब था और जिसके बोल थे - तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी, हैरान हूं मैं...

ध्यान रहे, अपनी गवाही में कोमल ने कोर्ट में वही बातें की, जो उसने 21 अक्टूबर 2018 की रात को तब देखा, जब आशिक और उसके एक दोस्त ने छत्तीसगढ के एक लोकल चैनल में न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना को बेरहमी से मौत के घाट उतारा.

कब से गायब थी सलमा

कोरबा के कुसमुंडा की रहने वाली और सिर्फ 10 वीं तक पढ़ी सलमा, खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद तेज तर्रार थी. उसे इलाके के एक लोकल न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल गयी. बताया जाता है कि बचे समय में सलमा स्टेज शो वगैरह में एंकरिंग का काम करती थी. कुल मिलाकर देखा जाए तो सलमा की जिंदगी में सब ठीक था मगर साल 2018 का अक्टूबर का महीना और 21 तारीख उसे रास नहीं आई.

रोजाना की तरह अपने न्यूज़ चैनल जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली सलमा इस दिन के बाद से फिर कभी लौटकर अपने घर नहीं आई. घरवालों ने सलमा की तलाश शुरू की. लेकिन लंबे वक़्त तक उनके साथ कुछ नहीं लगा.

2019 में सलमा की गुमशुदगी पहुंची थाने

करीब 3 महीनों तक सलमा को खोजने के बाद जब घरवालों को ये लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि अब वो वक़्त आ गया है जब परिवार को पुलिस की क्षरण में जाना चाहिए. इसके तहत जनवरी 2019 में सलमा के घरवालों ने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

मगर जैसा कि होता आया है पुलिस ने इस मामले को डायरी में दर्ज कर सिर्फ फॉर्मेलिटी की.

सलमा की गुमशुदगी से चकराया एक आईपीएस का माथा और फिर...

सलमा का केस और उसकी गुमशुदगी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहती अगर एक आईपीएस अफसर की नजर इस मामले पर नहीं पड़ती. दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक आईपीएस अफसर रॉबिन्सन गुड़िया ने कुसमुंडा थाना के लंबित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सलमा सुल्ताना केस की फाइल देखी, तो वो आश्चर्य में आ गए.

केस की फ़ाइल का अवलोकन करते हुए अफसर ने पाया कि इस मामले की तो कभी सही से जांच ही नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने इस केस की जांच का फैसला किया. लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इस मामले की जांच डिपार्टमेंट के साथ साथ उनके भी होश उड़ा देगी.

केस से जुड़े सभी लोगों से बात करने और बयान दर्ज करने के बाद रॉबिन्सन गुड़िया को भी इस बात का यकीन हो गया था कि सलमा के साथ कोई अनहोनी हुई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है.

बॉडी के लिए दांव पर लगाया गया करोड़ों का नेशनल हाईवे

सलमा की निर्मम हत्या के चलते जो जानकारी पुलिस ने दी वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है. आरोपियों से हुई पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया कि 21 अक्टूबर, 2018 को कोरबा निवासी मधुर साहू और कौशल ने सलमा की हत्या करने के बाद शव को कोरबा-दर्री मार्ग पर एक पुल के करीब दफना दिया था. इस जानकारी को आधार बनाकर पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई कराई. लेकिन चूंकि अब वो पुल एक पुल न रहकर करोड़ों रूपये के फोर लेन हाईवे में बदल चुका था, इसलिए जांच में जुटी पुलिस के सामने चुनौतियों क पहाड़ था.

हैरान परेशान पुलिस ने ली टेक्नोलॉजी की मदद

सलमा की मौत पुलिस के लिए एक अनसुलझा राज बनी थी. दोषियों का पता लगाने के लिए किसी भी सूरत में पुलिस को शव बरामद करना था इसलिए इस अनसुलझी पहेली को अपने अंजाम तक लाने के लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद ली और 3D स्क्रीनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया.

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी बरामद हुआ एक महिला का कंकाल

सलमा के शव को खोजना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. इसके लिए उसने 3D स्क्रीनिंग तकनीक की मदद ली थी. पुलिस को कोहड़िया दर्री मार्ग पर खुदाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली. मौके से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ. बाद में जब कंकाल की वैज्ञानिक जांच हुई तो मालूम ये चला कि ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि 2018 में गायब हुई न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना का है.

तो आखिर क्यों बेरहमी से मौत के घाट उतारी गयी सलमा

मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना और मधुर साहू रिलेशन में थे. लंबे वक़्त से दोनों का अफेयर चल रहा था. इस बीच दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और वजह बनी थी सलमा की नौकरी और उसका अन्य लोगों विशेषकर मर्दों से मिलना जुलना. मधुर, सलमा के चरित्र पर शंका करने लगा था. इसी कारण से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सलमा की हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया.

एक बैंक लोन से भी खुली थी सलमा की मौत की गुत्थी

पुलिस ने मुताबिक मरने से पहले सलमा ने एक लोन ले रखा था. अक्टूबर 2018 तक तो उस लोन की किश्तें सलमा ने चुकाई लेकिन सलमा की गुमशुदगी के बाद से इस लोन को मधुर साहू चुका रहा था. सलमा की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसके होश उड़ गए. माना जाता है कि सलमा की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में इस बैंक लोन ने उत्प्रेरक का काम किया.

बहरहाल अब जबकि इस केस से परत दर परत सब कुछ साफ़ हो गया है, कह सकते हैं कि यदि एक आईपीएस अफसर ने अपनी सूझ बूझ का परिचय देते हुए इस मामले की जांच न की होती, तो शायद कभी सलमा सुल्ताना की मौत से पर्दा नहीं उठ पाता. गुमशुदगी फिर मौत एक अनसुलझी पहेली ही रहती और शायद कोरबा के लोगों को भी यही लगता कि आज नहीं तो कल सलमा सुल्ताना वापस अपने घर लौट ही आएगी.