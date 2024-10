Chennai Train Accident: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. चेन्नई के पास तिरुवल्लूर के कावारपट्टई स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी ट्रेन में तेज गति से आ रही मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने टक्कर मार दी है. इस टक्कर के बाद यात्री ट्रेन डिरेल हो गई है और उसके दो एसी कोच और एक पार्सल वैन में भीषण आग लग गई है, जिनमें दर्जनों लोग फंसे हुए हैं. रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. अभी तक हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना है. किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं है. देर रात ट्रेन की आग बुझा ली गई है. अब क्षतिग्रस्त डिब्बों में अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है. उधर, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं. घायल नहीं हुए यात्रियों को चेन्नई भेजकर दूसरी ट्रेनों के जरिये उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के आदेश दिए हैं. एक्सीडेंट के कारण रेलवे ट्रैक फिलहाल बंद हो गया है. इस रूट की ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है.

रात 8.50 बजे हुआ हादसा, मालगाड़ी को ज्यादा नुकसान

जानकारी के मुताबिक, मैसूरु-दरभंगा Bagmati Express Train 12578 अपने तय समय से चल रही थी. शुक्रवार रात करीब 8.50 बजे ट्रेन तिरुवल्लूर जिले में कावारपट्टई स्टेशन के पास पहुंची. स्टेशन पर मालगाड़ी पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी हुई थी. सिग्नल में गड़बड़ी के कारण 109 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही बागमती एक्सप्रेस भी लूपलाइन पर शिफ्ट हो गई और सीधे मालगाड़ी से टकरा गई. टक्कर लगते ही मालगाड़ी के डिब्बे उछलकर एक-दूसरे पर चढ़ गए और पलट गए. बागमती एक्सप्रेस के भी 6 डिब्बे डिरेल हो गए और दो एसी कोच व एक पार्सलवैन में भीषण आग लग गई.

An Mysuru-Darbhanga Express train collided with a #goods train in Tiruvallur, Tamil Nadu, leading to a fire in two coaches of the passenger train. #Trainaccident #chennai #train pic.twitter.com/15abfDEMCN