Chandrayaan-4 Mission: चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानें पृथ्वी लाने की तैयारी, इसरो बना रहा 100 दिन तक सक्रिय रहने वाला लैंडर

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है. चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो चंद्रयान-4 सहित कई महत्वाकांक्षी मिशनों की तैयारी कर रहा है. इन अभियानों का लक्ष्य चंद्रमा से नमूने लाना, अन्य ग्रहों का अध्ययन करना और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत बनाना है.

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से आगे बढ़ा है. चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब वैज्ञानिक अगली पीढ़ी के मिशनों की योजना पर काम कर रहे हैं. इन मिशनों का उद्देश्य केवल चंद्रमा तक पहुँचना नहीं, बल्कि वहां से वैज्ञानिक जानकारी और नमूने पृथ्वी तक लाना भी है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व ने हाल ही में भविष्य की परियोजनाओं की रूपरेखा साझा की है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दशक में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और अधिक उन्नत वैज्ञानिक अभियानों की ओर बढ़ रहा है.

START-2026 कार्यक्रम में सामने आई नई जानकारी

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम START 2026 के उद्घाटन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई. इस अवसर पर V. Narayanan ने चंद्रमा, मंगल और शुक्र से जुड़े भविष्य के अभियानों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत के अगले चंद्र मिशनों में वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ तकनीकी क्षमता को भी नई ऊंचाई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.

चंद्रयान-4: चंद्रमा से नमूने लाने का लक्ष्य

आगामी Chandrayaan‑4 मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है. यदि यह मिशन सफल होता है, तो भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना और उसके विकास के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि नमूना वापसी मिशन किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए तकनीकी दृष्टि से बेहद जटिल होते हैं. इसलिए यह मिशन भारत की अंतरिक्ष तकनीक की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा.

चंद्रयान-5: अधिक शक्तिशाली लैंडर और बड़ा रोवर

भविष्य की योजना में Chandrayaan‑5 भी शामिल है. इस मिशन में पहले की तुलना में अधिक मजबूत लैंडर और बड़ा रोवर भेजने की तैयारी की जा रही है. वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रयान-3 का लैंडर लगभग 14 दिनों तक ही सक्रिय रहा था. नए मिशन में ऐसा लैंडर विकसित करने की योजना है जो लगभग 100 दिनों तक कार्य कर सके. इसके साथ भेजा जाने वाला रोवर भी पहले से कई गुना भारी और उन्नत उपकरणों से लैस होगा.

मंगल और शुक्र मिशनों पर भी काम

चंद्र अभियानों के साथ-साथ भारत अन्य ग्रहों के अध्ययन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है. Mars Orbiter Mission की सफलता के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर संभावित लैंडिंग मिशन की तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा Shukrayaan‑1 के जरिए शुक्र ग्रह की कक्षा में ऑर्बिटर भेजने की योजना है. इसका उद्देश्य ग्रह के वातावरण और सतह से जुड़े वैज्ञानिक डेटा जुटाना है.

गगनयान और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन

मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम Gaganyaan भी इसरो की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है. इस कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की तैयारी की जा रही है. दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है. इसके साथ ही 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी सामने रखा गया है.

चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता

2023 में लॉन्च किया गया Chandrayaan‑3 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ. इस मिशन के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना. इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चंद्र सतह पर खनिजों की पहचान और तापमान से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किए. इसी अवधि में Aditya‑L1 ने भी सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़े भेजना शुरू किया.

वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका

पिछले वर्षों में भारत ने कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं, जिनमें AstroSat जैसे मिशन भी शामिल हैं. इन अभियानों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पहचान को मजबूत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी मिशन न केवल वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में उसकी भूमिका को भी मजबूत करेंगे.

