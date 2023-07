Chandigarh MMS Scandal: कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, SIT करेगी जांच

डीएनए हिंदी: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MMS कांड मामले में मोहाली कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने आज इस मामले में मुख्य आरोपी MBA की छात्रा, उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को मोहाली कोर्ट में पेश किया.हालांकि, पुलिस ने कोर्ट से ज्यादा दिन की रिमांड मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सात दिन की ही कस्टडी दी.

वहीं, इस मामले की जांच अब SIT करेगी. पंजाब पुलिस ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें कथित तौर पर वायरल करने मामले में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसमें सभी सदस्य महिला हैं.पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत कौर देव की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है.

DGP ने कहा- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि SIT मामले की गहन जांच करेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. इस मामले में एक छात्रा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. DGP ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि झूठी अफवाहों पर भरोसा ना करें. समाज में शांति के बनाए रखें और मिलकर काम करें.’

Chandigarh University issue | All 3 have been sent on 7-day police remand. Their mobiles will be sent for forensic probe. 2 videos have been found. One is of the accused girl & other is of some other girl. A boy was blackmailing the girl: Sandeep Sharma, Advocate of the accused https://t.co/xJyBqY9ycV pic.twitter.com/0nC6nwD2zj