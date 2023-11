Cash For Query: 'मेरे जूते गिन लो' CBI जांच के दावे पर भाजपा सांसद पर क्यों कसा महुआ मोइत्रा ने ऐसा तंज

डीएनए हिंदी: Mahua Moitra Nishikant Dubey Latest News- तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर तीखा तंज कसा है. महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने निशिकांत पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे जूते गिनने के लिए आपका स्वागत है. दरअसल महुआ ने यह तंज दुबे के उस दावे को लेकर कसा है, जिसमें दुबे ने उनकी शिकायत पर पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी यानी संसदीय लोकपाल द्वारा महुआ के खिलाफ CBI जांच शुरू करने का आदेश जारी होने की बात कही थी. महुआ के खिलाफ यह जांच उस आरोप में शुरू किए जाने का दावा किया गया था, जिसमें महुआ पर एक बिजनेसमैन से मोटी रकम लेकर लोकसभा में पीएम मोदी और अडानी ग्रुप पर तीखे सवाल पूछने का आरोप लगाया गया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि महुआ जानबूझकर पीएम मोदी और अडानी ग्रुप का रिश्ता आपस में जोड़कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है.

दुबे के दावे के बाद महुआ ने किया ऐसा ट्वीट

निशिकांत दुबे की तरफ से महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी होने का दावा करने के बाद टीएमसी सांसद ने भी एक ट्वीट किया. एक्स (पहले ट्विटर) पर किए गए ट्वीट में महुआ ने दुबे और सीबीआई पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा, मुझसे सवाल पूछ रही मीडिया के लिए मेरा जवाब-

इसके बाद महुआ ने आगे सीबीआई पर तंज कसा है. महुआ ने लिखा, इसके बाद सीबीआई आपका मेरे जूते गिनने के लिए स्वागत है.

For media calling me- my answer:

1. CBI needs to first file FIR on ₹13,000 crore Adani coal scam

2. National security issue is how dodgy FPI owned (inc Chinese & UAE ) Adani firms buying Indian ports & airports with @HMOIndia clearance



Then CBI welcome to come, count my shoes