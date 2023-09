खराब विमान नहीं खालिस्तान प्रेम के कारण दो दिन दिल्ली में फंसे रहे कनाडाई पीएम Justin Trudeau, जानें पूरा माजरा

डीएनए हिंदी: World News in Hindi- पूरी दुनिया की महाशक्तियों के संगठन जी-20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में रविवार को ही खत्म हो गया था. इसके बाद सभी महाशक्तियों के नेता रविवार को ही अपने-अपने देश वापस लौट गए थे, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) मंगलवार दोपहर अपने देश वापस जा सके. कहने के लिए उनके विमान एयरबस CFC001 में आई तकनीकी खराबी इस बात का कारण रही, लेकिन सच ये है कि इसका एक बड़ा कारण उनका भारत में खालिस्तानी आतंकवाद फैला रहे अलगाववादियों का समर्थन करना रहा है. दरअसल भारत ने ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराब पाए जाने पर अपने विमान से कनाडा लौटने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादियों को संतुष्ट करने के लिए भारत सरकार का यह ऑफर स्वीकार नहीं किया.

पीएम मोदी का प्लेन किया गया था ऑफर

Zee News ने सूत्रों हवाले से दी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो को अपने ऑफिशियल विमान 'IAF One' से कनाडा लौटने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रूडो ने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया और दो दिन होटल में रहकर अपने बैकअप प्लेन के आने का इंतजार किया. इसका कारण कनाडा में वोटबैंक की राजनीति मानी जा रही है, जिसमें खालिस्तानी अलगाववादी बेहद ज्यादा प्रभावी हैं. खालिस्तानी अलगाववाद फैला रहे लोग ट्रूडो के करीबी माने जाते हैं. ऐसे में यदि ट्रूडो भारत सरकार के विमान से वापस लौटते तो ये खालिस्तानी अलगाववादी उनसे नाराज हो सकते थे, जिससे उनकी सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो सकता था. बता दें कि ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानी अलगाववादी इस कदर हावी हैं कि इसके चलते दिल्ली में G-20 Summit से ऐन पहले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रोक दी थी. इसके अलावा खालिस्तानी आतंकियों द्वारा कनाडा में हिंदू मंदिरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान और अवैध तरीके से जनमत संग्रह के आयोजन की कोशिशों पर भारत की तरफ से आपत्तियों जताए जाने के बावजूद ट्रूडो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है.

बैकअप प्लेन नहीं आया, अपने विमान से ही लौटे कनाडाई पीएम

कनाडाई पीएम को लेने के लिए उनके देश से बैकअप प्लेन एयरबस CFC002 आ रहा था, लेकिन यह प्लेन मंगलवार दोपहर तक भी भारत नहीं पहुंचा. इस दौरान टेक्नीकल टीम ने कनाडाई पीएम के विमन एयरबस CFC001 को ही ठीक कर लिया. इसके बाद ट्रूडो इसी विमान में सवार होकर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अपने देश वापस लौट गए. भारत सरकार की तरफ से उन्हें विदा देने के लिए पीएम मोदी नहीं पहुंचे बल्कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को यह जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने ट्रूडो का विमान रवाना होने के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी.

On behalf of PM @narendramodi Ji and my colleagues in govt, I was at the airport today to thank Mr. Justin Trudeau, Hon’ble Prime Minister of Canada @JustinTrudeau for his presence at the #G20Summit and wished him and his entourage a safe trip back home. 🇮🇳 🇨🇦 pic.twitter.com/8gEg694YCs