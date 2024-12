Agra Lucknow Expressway Bus Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भयानक एक्सीडेंट हो गया है. आगरा की तरफ तेज गति से जा रही डबल डेकर बस शुक्रवार को वाटर टैंकर से टकरा गई. बस ने टैंकर में पीछे से इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि उसमें आग लग गई. कन्नौज के करीब हुए इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं. घायलों में से 19 का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान यह तीसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले चित्रकूट और पीलीभीत जिले में गुरुवार देर रात दो बड़े सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 11 लोगों की जान चली गई थी.

आग के कारण रेस्क्यू में हुई मुश्किल

लखनऊ से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और पानी के टैंकर के बीच टक्कर कन्नौज-औरैया जिला बॉर्डर पर सकरावा थाना क्षेत्र में हुई है. पानी के टैंकर से एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर प्लांटेशन की सिंचाई कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बस ने पीछे से उसमें सीधी टक्कर मार दी. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस के साथ ही एक्सप्रेसवे का बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और टैंकर में आग लग गई. आग के कारण बस के अंदर से घायलों को रेस्क्यू करने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ा है. घायलों में करीब 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. बचाव के दौरान एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया. कन्नौज के एसपी अमित कुमार ने मीडिया से बताया कि बस लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी. हादसे के कारणों की जांच चल रही है. 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 लोगों का इलाज किया जा रहा है. बस में सवार बाकी लोगों को मरहमपट्टी के बाद अन्य बस से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है.

#UPDATE | Kannauj: SP Amit Kumar says, "8 people have died and 19 were injured in the bus-water tanker collision on the Lucknow-Agra Expressway. All the injured are undergoing treatment at the Saifai Medical College ..." pic.twitter.com/rAlaFJbDzA