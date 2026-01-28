FacebookTwitterYoutubeInstagram
वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?

भारत

बजट सत्र 2026 का शुरू! हंगामे के आसार के बीच दिल्ली पहुंचने लगे सांसद, इन 2 बड़े मुद्दों पर नहीं होगी चर्चा...

Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा. सत्र दो चरणों में चलेगा— पहला 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक. संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो रहा है. सरकार ने विपक्ष की दो विवादित मुद्दों पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया है.

Pragya Bharti

Updated : Jan 28, 2026, 08:26 AM IST

बजट सत्र 2026 का शुरू! हंगामे के आसार के बीच दिल्ली पहुंचने लगे सांसद, इन 2 बड़े मुद्दों पर नहीं होगी चर्चा...

राष्ट्रपति के अभिभाषण से आगाज संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित करने के साथ होगी. इस सत्र का मुख्य आकर्षण 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार पेश कर इतिहास रचेंगी.

वीबी-जीरामजी (VB-GRAMJI) पर विवाद

सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं. विपक्ष ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी. यह कानून मनरेगा की जगह ले रहा है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है. सरकार ने चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि यह विधेयक पिछले सत्र में पारित हो चुका है और अब कानून बन चुका है, इसलिए "गियर रिवर्स" नहीं किया जा सकता.

एसआईआर और चुनावी सुधारों पर सवाल

विपक्ष ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ राज्यों में प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. हालांकि, सरकार का तर्क है कि चुनाव सुधारों पर पहले ही पर्याप्त बहस हो चुकी है और अब बजट पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है. 

दो चरणों में चलेगा सत्र

बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाएगा. पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा. बीच के अवकाश के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय आवंटन की समीक्षा संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की जाएगी.

विपक्षी तेवर और सरकार की रणनीति

सत्र से पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह बजट पारित कराने और विधायी कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देगी. दूसरी ओर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद केवल सरकार का 'नोटिस बोर्ड' नहीं है. विपक्ष इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और हालिया प्रशासनिक बदलावों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

दिल्ली में सांसदों का जमावड़ा

बजट सत्र के लिए देशभर के सांसद दिल्ली पहुँच चुके हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच संसद भवन के आसपास हलचल तेज है. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से आम जनता को टैक्स में राहत और किसानों को नई योजनाओं की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका बनी हुई है.

