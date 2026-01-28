बजट सत्र 2026 का शुरू! हंगामे के आसार के बीच दिल्ली पहुंचने लगे सांसद, इन 2 बड़े मुद्दों पर नहीं होगी चर्चा...

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति
Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा. सत्र दो चरणों में चलेगा— पहला 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक. संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो रहा है. सरकार ने विपक्ष की दो विवादित मुद्दों पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया है.
राष्ट्रपति के अभिभाषण से आगाज संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित करने के साथ होगी. इस सत्र का मुख्य आकर्षण 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार पेश कर इतिहास रचेंगी.
सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं. विपक्ष ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी. यह कानून मनरेगा की जगह ले रहा है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है. सरकार ने चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि यह विधेयक पिछले सत्र में पारित हो चुका है और अब कानून बन चुका है, इसलिए "गियर रिवर्स" नहीं किया जा सकता.
विपक्ष ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ राज्यों में प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. हालांकि, सरकार का तर्क है कि चुनाव सुधारों पर पहले ही पर्याप्त बहस हो चुकी है और अब बजट पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.
बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाएगा. पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा. बीच के अवकाश के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय आवंटन की समीक्षा संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की जाएगी.
सत्र से पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह बजट पारित कराने और विधायी कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देगी. दूसरी ओर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद केवल सरकार का 'नोटिस बोर्ड' नहीं है. विपक्ष इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और हालिया प्रशासनिक बदलावों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
बजट सत्र के लिए देशभर के सांसद दिल्ली पहुँच चुके हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच संसद भवन के आसपास हलचल तेज है. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से आम जनता को टैक्स में राहत और किसानों को नई योजनाओं की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका बनी हुई है.
