Economic Survey 2025-26: 7% की विकास दर के साथ 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते कदम...

Economic Survey 2025-26: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.0% रहने का अनुमान है. मजबूत घरेलू सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश और नियंत्रित महंगाई देश की आर्थिक स्थिरता के मुख्य आधार हैं.

Economic Survey 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश करता है. सर्वे के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. जीडीपी और आर्थिक विकास का अनुमान सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष (2027) में भारत की जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत रहेगी. यह तीन साल पहले के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से काफी बेहतर है, जो यह दर्शाता है कि सरकारी निवेश और घरेलू सुधारों के परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं.

छोटे उद्योगों को मदद मिली

बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है:

हवाई अड्डे: देश में हवाई अड्डों की संख्या पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है.

जलमार्ग: अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई में तेजी आई है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है.

MSME को राहत: राज्यों के स्तर पर नियमों को सरल बनाने से छोटे उद्योगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिली है.

महंगाई और वित्तीय घाटा

सर्वे के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों को छोड़ दें तो मुख्य महंगाई दर नियंत्रण में है. सरकार ने विकास और वित्तीय संतुलन के बीच सटीक तालमेल बिठाया है. केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है. इसके लिए सरकार ने मध्यम अवधि की योजना बनाई है ताकि पूंजीगत निवेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

भविष्य की राह और चुनौतियां

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भू-राजनीतिक बदलावों के बीच भारत को निरंतर नवाचार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना होगा. 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को जल्दबाजी के बजाय स्थिर और मजबूत नीतियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.

