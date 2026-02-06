'घूसखोर पंडित' पर मायावती की मेकर्स को खरी-खरी, फिल्म को बताया ब्राह्मणों का अपमान, की बैन की वकालत 

मनोज बाजपेयी स्टारर 'घूसखोर पंडित' की निंदा करते हुए, BSP सुप्रीमो मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार इस 'जातिवादी' फिल्म पर फ़ौरन बैन लगाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में लखनऊ पुलिस का FIR दर्ज करने का फैसला एक 'सही कदम' था.

अपनी रिलीज से पहले ही डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म घूसखोर पंडित' ने तमाम तरह की चर्चाओं को पंख दे दिए हैं. फिल्म और इसके टाइटल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और जैसी प्रतिक्रियाएं हैं, साफ है कि लोग खफा हैं. इसी क्रम में BSP सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी आगे आकर मनोज बाजपेयी अभिनीत और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' के टाइटल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

ध्यान रहे फिल्म का टाइटल कुछ इस हद तक विवादित है कि इसे समाज के एक बड़े तबके द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है. फिल्म के टाइटल को जातिवादी बताते हुए कहा जा रहा है कि इसके जरिये ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया गया है.

जिक्र मायावती की प्रतिक्रिया का हुआ है. तो बता दें कि X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मायावती ने फिल्मों और अन्य कंटेंट के ज़रिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में पंडितों के बार-बार हो रहे अपमान पर 'गहरा दुख और चिंता' व्यक्त की. मायावती ने कहा कि पंडितों को भ्रष्ट या रिश्वत लेने वाला दिखाने से ब्राह्मणों में गुस्सा है.

फिल्म की निंदा करते हुए, BSP सुप्रीमो ने मांग की कि केंद्र सरकार 'जाति-आधारित' घूसखोर पंडित पर तुरंत बैन लगाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में लखनऊ पुलिस का FIR दर्ज करने का फैसला एक 'सही कदम' था.

X पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि, 'यह बहुत दुख और चिंता की बात है कि कुछ समय से न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में बल्कि अब फ़िल्मों में भी 'पंडितों' को भ्रष्ट और रिश्वत लेने वाला दिखाया जा रहा है, जिससे पूरे देश में उनका अपमान और अनादर हो रहा है. इससे पूरे ब्राह्मण समुदाय में गुस्सा है. हमारी पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है.'

यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यू.पी. में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ’पंडत’ को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय ज़बरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों… — Mayawati (@Mayawati) February 6, 2026

मायावती ने आगे कहा, 'केंद्र सरकार को ऐसी जाति-आधारित फ़िल्म (वेब ​​सीरीज़), घूसखोर पंडित पर तुरंत बैन लगाना चाहिए. यह BSP की मांग है. साथ ही, इस मामले में लखनऊ पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना एक सही कदम है.'

नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट को लेकर विवाद सोशल मीडिया पर और बढ़ गया है, कई यूज़र्स ने भी ऐसी ही भावनाएं ज़ाहिर की हैं और फिल्म का टाइटल बदलने की मांग की है.

नीरज पांडे की प्रतिक्रिया

आज पहले, डायरेक्टर नीरज पांडे ने एक बयान जारी कर साफ किया कि 'पंडत' सिर्फ़ एक काल्पनिक किरदार का बोलचाल का नाम है और कहानी किसी जाति, धर्म या समुदाय को दिखाए या उस पर टिप्पणी किए बिना, एक व्यक्ति के कामों और फैसलों पर फोकस करती है.

उन्होंने कहा, 'हमारी फिल्म एक काल्पनिक कॉप ड्रामा है, और 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल सिर्फ़ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है.

पांडे ने यह भी कहा कि कहानी एक व्यक्ति के कामों और फैसलों पर फोकस करती है और किसी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती या उसे नहीं दिखाती. एक फिल्ममेकर के तौर पर, मैं अपना काम बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करता हूं. ऐसी कहानियां सुनाने के लिए जो सोच-समझकर बनाई गई हों और सम्मानजनक हों. यह फिल्म, मेरे पिछले कामों की तरह, नेक इरादे से और सिर्फ़ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है.'

पांडे ने आगे कहा, 'हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, और हम सच में उन भावनाओं को समझते हैं. इन चिंताओं को देखते हुए, हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना ​​है कि फिल्म को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए और उस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे हम बताना चाहते थे, न कि कुछ हिस्सों को देखकर जज किया जाए. मैं जल्द ही दर्शकों के साथ फिल्म शेयर करने का इंतजार कर रहा हूं.'

बात अगर इस विवादित फिल्म की कहानी की हो तो दिल्ली के बैकड्रॉप में बनी यह फिल्म एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अजय दीक्षित, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आसान पैसे कमाने की कोशिश में एक बड़ी साजिश में फंस जाता है और हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं.