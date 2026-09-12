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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

BRICS Summit Delhi 2026: दिल्ली में आज ये रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज 18वें ब्रिक्स समिट 2026 के आयोजन के चलते कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है. घर से निकलने से पहले दिल्ली पुलिस की इस नई ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर चेक कर लें.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 12, 2026, 07:45 AM IST

BRICS Summit Delhi 2026: दिल्ली में आज ये रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी

Image Credit: AI

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Delhi Traffic Advisory: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 12 सितंबर 2026 को भव्य 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट की शुरुआत हो रही है. भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष और गणमान्य मेहमान शामिल हो रहे हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आज आपका घर से बाहर निकलने का प्लान है, तो जाम से बचने और परेशानियों से दूर रहने के लिए शहर के बंद रास्तों और डायवर्जन की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है.

समिट के दौरान कौन-से रास्ते रहेंगे पूरी तरह बंद?

ट्रैफिक पुलिस के निर्देशानुसार, भारत मंडपम के आसपास के पूरे क्षेत्र को आज 'रेगुलेटेड और नियंत्रित जोन' घोषित किया गया है. सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और लुटियंस जोन के कई मुख्य गलियारों पर आम वाहनों की आवाजाही सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी. प्रभावित होने वाले प्रमुख मार्गों और चौराहों में ये शामिल हैं-
सरदार पटेल मार्ग
मदर टेरेसा क्रिसेंट
तीन मूर्ति मार्ग
अकबर रोड
इंडिया गेट गोल चक्कर
मथुरा रोड और भैरों मार्ग को जोड़ने वाले तमाम हिस्से

इन रास्तों पर सुरक्षा कारणों से आम गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, ताकि विदेशी मेहमानों का काफिला बिना किसी रुकावट के आ-जा सके.

यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान

सड़क मार्ग पर होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं. ट्रैफिक को रिंग रोड और शहर के बाहरी आर्टेरियल लिंक की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और जरूरी कार्यों से जुड़ी गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, ताकि मेडिकल या अन्य इमरजेंसी में कोई बाधा न आए.

दिल्ली पुलिस की खास सलाह: मेट्रो का करें इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता से अपील की है कि वे आज यात्रा करते समय अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. पुलिस ने जाम से बचने के लिए निजी वाहनों के बजाय दिल्ली मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी है. सफर करने से पहले ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों और डायवर्जन मैप को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि आपको रास्तों में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

क्या है इस साल के ब्रिक्स समिट की खासियत?

भारत अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में इस प्रतिष्ठित 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इस साल के सम्मेलन की थीम "बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से वैश्विक विकास, स्थिरता और तकनीकी नवाचार पर जोर दिया जा रहा है. इस महासम्मेलन में ब्रिक्स समूह के सभी 11 सदस्य देश- ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई हिस्सा ले रहे हैं.

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