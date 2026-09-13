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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

BRICS Summit Day 2 Schedule: भारत मंडपम में आज किस-किस से मिलेंगे PM मोदी? जानें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ अहम द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. जानिए आज के दिन का पूरा शेड्यूल और मुख्य कार्यक्रम.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 13, 2026, 12:54 PM IST

BRICS Summit Day 2 Schedule: भारत मंडपम में आज किस-किस से मिलेंगे PM मोदी? जानें पूरा शेड्यूल

Image Credit: IANS

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BRICS Summit Day 2 Schedule: नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) का आज दूसरा और अंतिम दिन है. सम्मेलन के पहले दिन जहां आतंकवाद, वैश्विक व्यापार और बहुपक्षीय सुधारों जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक मंथन हुआ और साझा घोषणा-पत्र जारी किया गया, वहीं आज का दिन कूटनीतिक बैठकों और उच्चस्तरीय चर्चाओं के नाम रहने वाला है. आज ब्रिक्स के साझेदार देशों, आमंत्रित राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों का जमावड़ा फिर से भारत मंडपम में होगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसे होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किन-किन बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं.

आज के मुख्य कार्यक्रमों का समय-सारणी 

ब्रिक्स के दूसरे दिन की शुरुआत मेहमानों के स्वागत और मुख्य सत्र के साथ होगी-

सुबह 9:55 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच आमंत्रित देशों के नेताओं और मंत्रियों का भारत मंडपम पहुंचना शुरू.

सुबह 10:35 बजे: सभी वैश्विक नेताओं की आधिकारिक सामूहिक फोटो (Family Photo) का सत्र.
सुबह 10:50 बजे: ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ विषय पर मुख्य ओपन सेशन की शुरुआत.

पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ द्विपक्षीय बैठकें

ओपन सेशन और अन्य कार्यक्रमों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिससे भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध और मजबूत होंगे. बैठकों का विस्तृत शेड्यूल इस प्रकार है:

समय (Time) कार्यक्रम / बैठक का विवरण (Event / Meeting Details)
सुबह 9:55 बजे ब्रिक्स सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच आमंत्रित देशों के नेताओं व मंत्रियों का भारत मंडपम आगमन
सुबह 10:35 बजे सभी वैश्विक नेताओं की आधिकारिक सामूहिक फोटो (Family Photo) सत्र
सुबह 10:50 बजे मुख्य ओपन सेशन: ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’
दोपहर 2:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के बीच द्विपक्षीय बैठक
दोपहर 3:00 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के बीच द्विपक्षीय बैठक
दोपहर 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के बीच द्विपक्षीय बैठक
शाम 4:10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के बीच द्विपक्षीय बैठक
शाम 4:40 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के बीच द्विपक्षीय बैठक
शाम 5:10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा के बीच द्विपक्षीय बैठक
शाम 5:40 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के बीच द्विपक्षीय बैठक

पहले दिन की बड़ी सफलता के बाद आगे की राह

शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों के बीच आम सहमति से लगभग 45 पन्नों का 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' जारी किया गया था, जिसमें कुल 140 बिंदुओं पर मुहर लगी. इस दस्तावेज में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करने के साथ-साथ सीमा पार आतंकवाद और इसकी फंडिंग पर लगाम कसने का मजबूत संकल्प दोहराया गया. आज होने वाली इन बैठकों और सत्रों के साथ इस ऐतिहासिक वैश्विक महाकुंभ का समापन होगा.

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