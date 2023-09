Breaking News: मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश हुआ प्राइवेट जेट, दो टुकड़े हुए, 8 लोग थे सवार

डीएनए हिंदी: Private Jet Crash Updates- मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा एक प्राइवेट जेट गुरुवार शाम को सीधे क्रैश कर गया. रनवे पर क्रैश करते ही प्राइवेट जेट दो टुकड़ों में बंट गया. विमान के अंदर पायलट समेत 8 लोग सवार थे. फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं. DGCA सूत्रों ने हादसे के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर भारी बारिश के कारण खराब रोशनी को जिम्मेदार बताया है. हादसे में अब तक किसी के भी घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है.

#WATCH | VSR Ventures Learjet 45 aircraft VT-DBL operating flight from Visakhapatnam to Mumbai was involved in runway excursion (veer off) while landing on runway 27 at Mumbai airport. There were 6 passengers and 2 crew members on board. Visibility was 700m with heavy rain. No… pic.twitter.com/KxwNZrcmO5