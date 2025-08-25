राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

बिहार में राहुल गांधी की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है. एक युवक राहुल गांधी को चूमकर भीड़ से भाग गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. इस यात्रा में 'भारत' गठबंधन के नेता और राजद के तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं. 24 अगस्त को जब राहुल गांधी अररिया के लिए निकल रहे थे, तब वे बाइक चला रहे थे. उनके साथ बाइक सवारों की भारी भीड़ थी. उसी दौरान एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के पास आया और उन्हें चूमकर चला गया.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी खुद बुलेट चला रहे हैं और उनके साथ बिहार कांग्रेस के नेता बैठे हैं. उनके बगल वाली दूसरी बुलेट पर तेजस्वी यादव बैठे हैं और राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड उनके पीछे बैठे हैं. इसी बीच मौका पाकर एक शख्स राहुल गांधी के बेहद करीब पहुँच गया. उस युवक ने राहुल गांधी को पकड़ लिया और गले लगाकर चूमने लगा. सुरक्षा गार्ड तुरंत वहाँ पहुँचे और उस शख्स को एक तरफ खींचकर उसके एक कान पर भी मारा. इस घटना के बाद सुरक्षा गार्ड और सतर्क हो गए.

A youth from Bihar tried to hug Rahul Gandhi and kissed his shoulder with affection…!



- Earlier it went viral that he kissed Rahul Gandhi, but actually it was just a wrong camera angle. pic.twitter.com/ij2jTy267p — زماں (@Delhiite_) August 24, 2025



राहुल गांधी की यात्रा का यह आठवाँ दिन है. आज, रविवार को यात्रा अररिया पहुंची. उसके बाद, राहुल गांधी शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सोमवार को यात्रा को विराम दिया गया है और मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा भी यात्रा में शामिल होंगी. तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, भाकपा (माले) नेता दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं.

जनता के साथ संवाद

पूर्णिया से अररिया तक की यात्रा के दौरान राहुल गांधी बुलेट पर सवार थे और उनके पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे. इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं. कभी वह ढाबों पर रुकते हैं, तो कभी लोगों के बीच रुककर उनसे बातचीत करते हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में स्वतः ही शामिल हो रहे हैं.

राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में SIR पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने बिहार में 'SIR' (सरलीकृत मतदाता सूची पुनरीक्षण) पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने 'X' (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, "SIR को लेकर भाजपा की ओर से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या उनके मतदाता सूची से बाहर नहीं किए गए हैं? अपनी अब तक की यात्रा के दौरान, मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ जिनके नाम SIR की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं - इनमें से ज़्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान और मज़दूर हैं. यह साफ़ है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर विपक्ष के वोटों का सफ़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं."

