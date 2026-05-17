2026 की वो मेगा फिल्म, जिसमें एक-दो नहीं बल्कि नजर आएंगे 33 स्टार्स, जानिए कब धमाल मचाएगी ये मचअवेटेड मूवी

अक्षय कुमार की महा-मल्टीस्टारर फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है. 33 नामी सितारों से सजी यह कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. चलिए हम आपको डेट और इस मूवी का नाम बता देते हैं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर कई ऐसी फिल्में बनती हैं, जिनकी स्टारकास्ट ही दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने के लिए काफी होती है. इन दिनों बॉलीवुड की एक ऐसी ही मेगा-बजट फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 33 मशहूर कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.

सिनेमाई इतिहास की सबसे बड़ी फौज

निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला के बैनर तले बन रही इस फिल्म में सितारों का पूरा मेला लगने वाला है. फिल्म की मुख्य स्टारकास्ट में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस और लारा दत्ता जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इनके अलावा कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए राजपाल यादव, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा जैसे कलाकार भी मौजूद हैं. वहीं दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, आफताब शिवदासानी समेत कई अन्य मंझे हुए कलाकार भी इस सफर का हिस्सा हैं.

इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

लंबे समय से इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि यह फिल्म आखिरकार बड़े पर्दे पर कब रिलीज होगी. अब मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म आगामी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीजर को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब हर किसी की नजरें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं. यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इतने सारे दिग्गज सितारों से सजी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के कितने नए रिकॉर्ड स्थापित करती है.

अक्षय कुमार की फिल्म का इंतजार खत्म

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी 'वेलकम टू द जंगल' की. हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है. टीजर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार दर्शकों को कन्फ्यूजन, ड्रामा और नॉन-स्टॉप कॉमेडी का जबरदस्त डोज़ मिलने वाला है. फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि अक्षय कुमार एक बार फिर अपने उसी पुराने और चहेते कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से